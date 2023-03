Syria si rivede a Verissimo: “Mi ero incattivita, dopo la morte di mio padre ho capito molte cose” La cantante si rivede in televisione negli studi di “Verissimo” dopo la morte di suo padre Elio Cipri, storico discografico: “Lui fino all’ultimo giorno mi diceva di non preoccuparmi”.

Syria si rivede a Verissimo dopo tanto tempo. "Non vado spesso in televisione, anzi in verità manco da parecchio", lo premette appena si siede nello studio di Silvia Toffanin, a "Verissimo". La morte di Elio Cipri, lo storico talent scout e discografico, suo padre, avvenuta a dicembre 2022, è stato un duro colpo: "Ora però stiamo cercando di andare avanti".

Le parole di Syria

Ai microfoni di Verissimo, Syria spiega: "Quando va via una persona è tangibile il significato del tempo in silenzio, nel tempo nel vuoto. Ti accorgi che le cose vanno prese di corsa, accolte di corsa perché non c'è più tempo da perdere e hai voglia di essere meno cinica". Ha spiegato: "Durante la pandemia mi ero incattivita, ora sono più tranquilla e meno arrabbiata, mi sto rasserenando".

Ci siamo chiusi tutti, avevamo momenti di panico, attacchi di panico e non si vedeva mai aria. Quando mi capitava di andare a cantare in piazza, io prendevo aria. Cercavo di far uscire fuori energie positive.

Il ricordo del papà

Syria ha raccontato poi il ricordo di suo padre, scomparso per una rara malattia di cuore, diagnosticato un mese e mezzo prima di morire, l'amiloidosi cardiaca.

Papà cercava sempre di dispensare leggerezza e positività e mi ha trasferito questa cosa. Ora che non c’è più, mi manca. Mi chiamava tutte le mattine e ci raccontavamo cosa ci era capitato nelle 24 ore prima. Bastava magari quella telefonata al giorno per avere voglia di dirsi tante piccole cose del quotidiano, della vita personale, dei momenti di abbattimento, degli acciacchi. Lui fino all’ultimo giorno mi diceva di non preoccuparmi, perché la ruota gira sempre.

Syria ora è impegnata a teatro in uno spettacolo che omaggia Gabriella Ferri.

Il lato materno di Syria

Syria è legata sentimentalmente al disc jockey Pier Paolo Peroni. Hanno due figli, Alice, 21 anni, e Romeo 10 anni: "Sono sensibili, hanno l'arte che gira nelle loro idee e sono proprio figli nostri". In un videomessaggio, la figlia Alice racconta: "Abbiamo un bel rapporto e ora ci confidiamo. Quando si trova in momenti difficili emotivamente, lei riesce ad avere quell'idea incredibile".