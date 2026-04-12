Cristiano Malgioglio: “Dopo la morte di mia madre ho tentato il suicidio, non sapevo vivere senza di lei”

Cristiano Malgioglio ha raccontato per la prima volta di aver tentato il suicidio dopo la morte della madre: “Ho sofferto tanto, non potevo vivere senza di lei, era un pilastro”.

Cristiano Malgioglio ha parlato per la prima volta di un momento buio della sua vita, vissuto dopo la morte della madre. Il cantautore e paroliere ha raccontato a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo nella puntata del 12 aprile, di aver tentato il suicidio.

In collegamento dallo studio di Amici, il giudice del Serale si è raccontato senza filtri a Silvia Toffanin, dal successo della sua carriera ai momenti di difficoltà attraversati. Dopo la morte della madre, Malgioglio ha sofferto tanto da aver tentato di togliersi la vita: "Sono caduto in depressione, per cinque anni non sono riuscito a scrivere niente. Non sapevo vivere senza mia madre, non potevo farlo. Ho sofferto tanto, ho tentato il suicidio".

Malgioglio ha sempre avuto un legame molto stretto con la madre, che considera il "pilastro" della sua vita, colei che riusciva a capirlo pur senza dire nulla: "Ho sofferto tanto. Volevo lasciare tutto, partire e andare in India". L'artista scoprì che la madre era morta mentre stava per prendere un aereo che lo avrebbe riportato a Milano dalla Sicilia. Alcuni poliziotti gli si avvicinarono e gli dissero di non prendere quel volo: "Lì ho capito che mia madre mi aveva lasciato".

Già in passato, ospite di Francesca Fagnani a Belve, Malgioglio aveva parlato del dolore per la perdita della madre, svelando di essersi ammalato dopo la sua scomparsa e di averle scritto un'ultima lettera "per dirle tutto quello che non aveva mai saputo di me".