Giusy Meloni vicina a Marco Mezzaroma, il nuovo volto di DAZN e le foto con il cognato di Claudio Lotito Giusy Meloni, la nuova conduttrice di DAZN, sarebbe vicina a Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, con la quale è stata più volte fotografata. Secondo Dagospia avrebbero una relazione.

A cura di Gaia Martino

Giusy Meloni è uno dei volti principali della nuova stagione di Dazn. La sua presenza ha avuto un impatto immediato sul pubblico della piattaforma, con la conduttrice classe '99 – che non ha nessun legame di parentela con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – che è stata protagonista del racconto dal campo nel match della Roma e della partita casalinga del Napoli contro il Parma, intervistando Romelu Lukaku al suo debutto con la maglia azzurra. Il suo nome è associato anche al gossip, vista la sua vicinanza a un imprenditore noto nel mondo del calcio. Si tratta di Marco Mezzaroma, attualmente a capo di un'azienda pubblica che si occupa dello sport in Italia, Sport e Salute, cognato del Senatore e patron della Lazio Claudio Lotito. Dagospia racconta che i due sono legati sentimentalmente e in diverse occasioni sono stati fotografati vicini. Una foto che circola su X li ritrae mentre camminano mano nella mano.

La presunta relazione di Giusy Meloni con Marco Mezzaroma

Marco Mezzaroma e Giusy Meloni

È stato Dagospia a lanciare l'indiscrezione secondo la quale Marco Mezzaroma e Giusy Meloni sarebbero una coppia. Sono stati visti insieme alla partita di rugby Italia-Scozia, vinta dagli azzurri, lo scorso marzo 2024, e, sebbene siano estremamente riservati sulla loro vita privata e non lascino trapelare nulla, sono stati poi fotografati mentre erano seduti vicini alla partita degli Internazionali d'Italia di tennis a Roma lo scorso maggio. Su X, inoltre, circola una foto che li vede camminare mano nella mano all'ingresso del Quirinale in occasione della Festa della Repubblica 2024.

Non ci sono conferme sulla presunta frequentazione che la conduttrice avrebbe con Marco Mezzaroma, 56 anni, caro amico di Giorgia e Arianna Meloni con le quali ha trascorso le vacanze estive in Puglia, stessa località frequentata dalla conduttrice di DAZN lo scorso agosto, come attestano le sue stories Instagram in evidenza.

Leggi anche Giusy Meloni nuovo volto di DAZN, giorni fa Ilaria Alesso aveva lasciato in protesta

Giusy Meloni, foto Instagram

Mezzaroma, che in passato ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali – è stato Amministratore Delegato dell'AS Roma e comproprietario della Salernitana – fu già inseguito una volta dal gossip per il matrimonio durato un anno con Mara Carfagna.

Marco Mezzaroma e Mara Carfagna

Chi è Giusy Meloni, la nuova conduttrice di DAZN

Giusy Meloni prima di immergersi nel mondo dello sport, ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo in qualità di attrice recitando un piccolo ruolo nel film Corro da te con Pierfrancesco Favino. Stando a quanto si legge su Dagospia, è stata scoperta da Andrea Moi, capo della comunicazione di Fratelli d'Italia, e nel 2023 ha condotto la diretta social all’interno dello spazio FdI Parlamento – In Onda ad Atreju.

screen Diretta Facebook pagina Fratelli d'Italia Camera

Il debutto televisivo è arrivato con Sportitalia, e, dopo il passaggio in Rai con la Domenica sportiva, è approdata a Dazn per la stagione calcistica di Serie A appena iniziata. Entrata nella squadra della piattaforma streaming come conduttrice – mentre Ilaria Alesso, giornalista e bordocampista, lasciava in protesta – ha debuttato con la partita Roma-Empoli prima di fare la prima intervista a Romelu Lukaku con la maglia azzurra, dopo Napoli-Parma. Si candida come uno dei volti femminili più seguiti nel racconto del calcio italiano.