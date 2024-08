video suggerito

Chi è Giusy Meloni, ex conduttrice sportiva di Milan TV e nuovo volto di Dazn La new entry di Dazn è Giusy Meloni che entrerà a far parte della schiera di conduttori per la prossima stagione: tutto quello che c'è da sapere sulla sua carriera in tv e nel mondo del calcio.

A cura di Ada Cotugno

In vista della nuova stagione Dazn ha presentato importanti novità, a partire dai volti che ci accompagneranno per tutto il campionato. Tra le new entry c'è Giusy Meloni, approdata nell'emittente dopo l'esperienza alla Rai con la Domenica Sportiva e Notti Europee: sarà lei ad affiancare le conduttrici in ogni weekend di Serie A.

Nonostante il cognome non esiste nessuna parentela con Giorgia Meloni. Il percorso di Giusy Meloni è cominciato a Sportitalia, prima di trasferirsi alla Rai e ora a Dazn. Lavorerà accanto alle altre conduttrici Diletta Leotta e Giorgia Rossi, confermatissime come volto dell'emittenti, e all'ultima entrata Manuela Nicolosi.

Chi è Giusy Meloni, la carriera della nuova conduttrice di Dazn

Giusy Meloni è nata a Roma il 1 aprile 1999 e il suo debutto televisivo è arrivato su Sportitalia nel 2022, con la partecipazione al programma Sportitalia Mercato. Da quel momento la sua carriera ha preso il volo: prima ha cominciato a condurre sulla stessa rete il telegiornale sportivo in lingua inglese. Di seguito ha collaborato con Milan TV, conducendo le dirette pre e post partita dei rossoneri .Nel 2023 è passata alla Rai nel cast della Domenica Sportiva, in onda su Rai 1.

Sulla stessa rete durante gli ultimi Europei ha condotto Notti Europee, programma di approfondimento andato in onda dopo ogni partita. Inoltre da un anno fa parte della squadra di conduttori di Radio Serie A Tv, programma prodotto da RDS e Lega Serie A.

Le new entry di Dazn per la stagione 2024/25: anche Vieri e Manuela Nicolosi

Giusy Meloni non è l'unica new entry di Dazn per la prossima stagione. Tra le conferme ci sono Diletta Leotta, che sarà ancora il volto principale della tv oltre che conduttrice di Stadio Show, e anche Giorgia Rossi che lavorerà prevalentemente in studio con qualche incursione sui campi. Regina Baresi invece sarà uno dei volti nuovi: la figlia di Giuseppe Baresi sarà utilizzata come commento tecnico durante le telecronache. L'ex arbitra Manuela Nicolosi affiancherà invece Luca Marelli nell'analisi degli episodi da moviola, mentre Bobo Vieri che vestirà il ruolo di talent durante il programma della domenica sera.