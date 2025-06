video suggerito

È morto Gaetano Morazzoni, l'ex presidente del Milan: "Ci hai guidato in un momento delicato" Avvocato, politico della Democrazia Cristiana e presidente del Milan dal 1980 al 1982, Morazzoni guidò il club nel difficile periodo post-Totonero, riportandolo subito in Serie A.

A cura di Marco Beltrami

Il presidente Morazzoni è stato alla guida del nostro Milan in un momento storico molto delicato e molto particolare. Signorile nell'avvocatura, appassionato nello sport. Alla famiglia di Gaetano Morazzoni le più sentite condoglianze di tutto il Club e di tutti i rossoneri.

Chi era il presidente Morazzoni, il ricordo del Milan

Morazzoni prese in mano la presidenza del Milan nell’ottobre del 1980, in uno dei momenti più complicati della storia del club. Il Milan era appena stato retrocesso d’ufficio in Serie B per lo scandalo Totonero, che aveva portato anche alla radiazione dell’allora presidente Felice Colombo.

Sotto la sua gestione, il Milan risalì subito in Serie A, ma l’anno dopo le cose andarono male: la squadra finì invischiata nella zona retrocessione e Morazzoni lasciò il timone a Giuseppe Farina. Nel 1986 poi dopo la parentesi Lo Verde, ecco l'avvento della fortunata era Berlusconi.

La carriera dell'ex presidente del Milan Morazzoni

Avvocato e figura di spicco della Democrazia Cristiana, Morazzoni ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo. Tra i più importanti, il ruolo di vicepresidente della Fondazione Fiera Milano. È stato deputato per due legislature consecutive, dal 1976 al 1983, e ha svolto più volte il ruolo di assessore sia nel Comune di Rho, dove è stato anche vicesindaco durante il mandato del sindaco Carlo Landoni, sia nel Comune di Milano. Nel 1997 iniziò a collaborare con il gruppo politico di Forza Italia in qualità di consulente, affiancando anche Mediaset in alcuni progetti. Le esequie dell’avvocato si terranno giovedì mattina nella chiesa parrocchiale di San Vittore, a Rho.