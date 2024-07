video suggerito

Chi è Manuela Nicolosi, arbitra dei record che farà la moviola della Serie A su DAZN Nicolosi è una delle novità di Dazn per la nuova stagione. Si alternerà con l'ex direttore di gara, Luca Marelli, nell'analisi (tanto in diretta quanto nel post-partita) dei più importanti e discussi episodi a moviola.

Manuela Nicolosi, 44 anni, arbitro internazionale dal 2010, è il volto nuovo entrato a far parte della squadra di DAZN in occasione della prossima stagione. Si alternerà con l'ex direttore di gara, Luca Marelli, nell'analisi (tanto in diretta quanto nel post-partita) dei più importanti e discussi episodi da moviola per le decisioni prese sui campi di Serie A, oltre a chiarire aspetti e interpretazioni del regolamento.

È la sua materia, è pane quotidiano della professionista che ha fatto parte della prima terna arbitrale femminile che nella storia del calcio ha diretto una finale europea maschile: capitò ad agosto 2019 e il match fu la sfida di Supercoppa tra il Liverpool e il Chelsea. "Stephanie Frappart disse a me e alla seconda assistente Michelle O’Neill di tenerci libere per il 14 agosto – ha raccontato Nicolosi in un'intervista a Il Foglio di qualche mese fa -. Quando scoprii che si trattava di quella finale, non volevo crederci".

Nel curriculum figurano anche le designazioni per una finale di Coppa del Mondo Femminile, per due edizioni delle Olimpiadi (Rio 2016 e Tokyo 2022) e per 5 tornei Fifa. Premiata come miglior arbitro donna in Francia e in Italia, Nicolosi ha diretto oltre 100 gare a livello professionistico e a livello internazionale ed è stata la prima italiana ad aver esordito in Ligue 1. Dall'anno prossimo ci saranno anche la voce e il punto di vista di Manuela Nicolosi a corredo dei match del campionato di Serie A. È lei a completare la rosa della piattaforma che annovera Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Federica Zille e Giusy Meloni.

Francia (dove ha vissuto per 13 anni), Europa, Stati Uniti e Asia i Paesi che Nicolosi ha girato nel corso della vita che l'ha portata da una parte all'altra del mondo ma non solo per questioni sportive. Nel suo know-how c'è molto altro considerate le conoscenze acquisite in ambito economico (per il suo ruolo di Consulente di progetti Finance) e la personalità che l'ha portata a farsi largo anche quale speaker motivazionale e ispirazionale nelle scuole e nelle aziende, ambasciatrice della diversità e dell'inclusione.

Lei, che per colpa dei pregiudizi in un mondo maschile, ha provato cosa significa sentirsi trattata in un certo modo. "Siamo messi così", ha ammesso ricordando quante volte le è capitato che un "osservatore venisse negli spogliatoi cominciando la sua valutazione con: considerando che sei una donna…".