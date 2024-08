video suggerito

L'ultimo selfie di Andrea Giambruno finisce sui giornali: "Via il pizzetto per riconquistare Giorgia" Andrea Giambruno è il protagonista di un servizio di Novella 2000 che lo immortala nel cambio look: "Si è persino tolto il pizzetto che a quanto pare non era molto gradito da Giorgia, che preferisce volti più 'puliti'".

Andrea Giambruno è il protagonista di un servizio di Novella 2000, in edicola questa settimana. Il nuovo look del giornalista non è passato inosservato: ha tolto il pizzetto. Il titolo dell'articolo sibilla: "Via il pizzetto per la Meloni?". L'articolo ovviamente cerca terreno fertile in una possibile riappacificazione tra il giornalista Mediaset e la Presidente del Consiglio. Una cosa che, al momento, appare più fanta-gossip che altro anche se le vacanze le hanno trascorse insieme nella masseria Beneficio di Ceglie Messapica in Puglia.

Il cambio look fa sperare: "Lei non amava il pizzetto"

Il cambio look di Andrea Giambruno, però, fa ben sperare perché da quanto si apprende "lei non amava il pizzetto". Andrea Giambruno e Giorgia Meloni non sono più una coppia, questo è vero, ma per il bene della piccola Ginevra hanno appunto deciso, come detto in apertura, di trascorrere insieme le vacanze estive nella masseria Beneficio, vicino a Brindisi, a Ceglie Messapica. Ma ad ogni modo, proprio per evitare pettegolezzi e gossip, è emerso che Andrea Giambruno abbia dormito in un B&B separato ogni sera. Secondo i portali di gossip, il fatto che Giambruno abbia sfoggiato questo nuovo look deve essere inteso come un modo per riconquistare la Presidente del Consiglio. Novella 2000 ha scritto: "Si è persino tolto il pizzetto che a quanto pare non era molto gradito da Giorgia, che preferisce volti più ‘puliti'".

Le vacanze di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno nella masseria di Ceglie Messapica sono state fatte insieme ad Arianna Meloni e al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Purtroppo, le vacanze sotto questo punto di vista non sono andate bene per questi ultimi perché, come è noto, entrambi hanno ufficializzato la fine della loro relazione, pur confermando di mantenere immutata la stima e gli intenti politici.