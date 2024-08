video suggerito

Ilaria Alesso lascia DAZN: “Vorrei dire tante cose ma preferisco tenerle per me” Nonostante il suo nome sia presente nella squadra di DAZN scelta per la stagione calcistica appena iniziata, Ilaria Alesso ha reso pubblico su Instagram il suo addio alla piattaforma. Tra i commenti al post, molti tirano in ballo la crisi che starebbe vivendo DAZN che lo scorso luglio ha annunciato l’esubero di 14 giornalisti su 32 in organico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilaria Alesso con un post su Instagram ha reso pubblico il suo addio a DAZN. Solo un mese fa il sito web della piattaforma streaming annunciava i nomi dei conduttori che avrebbero accompagnato gli abbonati nella visione delle partite di Serie A della stagione 2024/2025, e tra questi era presente anche il suo. Qualcosa, nell'ultimo mese, sarebbe cambiato. La giornalista sui social ha rivelato ai fan che quella del 28 agosto è stata la sua ultima diretta per DAZN.

Le parole di Ilaria Alesso fuori da DAZN

"Questa è stata la mia ultima diretta. Ciao DAZN. Sei stato tanto, tantissimo. Seguire la Serie A ogni weekend è stato un privilegio. Mi hai dato modo di riscoprire l’amore e per questo te ne sarò sempre grata. Vorrei dire tante cose ma preferisco tenerle per me". Con queste parole Ilaria Alesso ha comunicato ai suoi followers, sui social, che non proseguirà la sua avventura a DAZN.

La giornalista non ha specificato i motivi della sua uscita di scena, a sorpresa, dalla piattaforma streaming, ma con l'ultima frase da lei scritta ha lasciato intendere che qualcosa sia andato storto. Tra i commenti al post di addio, molti tirano in ballo la presunta crisi che starebbe vivendo DAZN che lo scorso luglio, dopo aver acquistato i diritti TV per cinque stagioni e aver aumentato i prezzi per l'abbonamento, ha annunciato l'esubero di 14 giornalisti.

Leggi anche La moglie di Lautaro Martinez salva il figlio che rischia di restare schiacciato da uno specchio

I tagli di DAZN e il comunicato dell'assemblea di redazione

Lo scorso luglio La Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) e l'Associazione lombarda giornalisti (ALG) con un comunicato congiunto fecero sapere che DAZN stava proseguendo nel suo tentativo di liberarsi di 14 dei 32 giornalisti in organico, nonostante avesse acquistato un nuovo ciclo di diritti TV, per cinque stagioni: "Insieme con i colleghi della redazione, ci chiediamo come sia possibile garantire e migliorare gli standard dell'offerta rinunciando alla metà di giornalisti dipendenti", le parole nel comunicato. A questo si aggiunse quello dell'assemblea di redazione dei giornalisti DAZN: "Dazn lancia oggi il nuovo ciclo di diritti televisivi della Serie A. Allo stesso tempo, però, l’azienda prosegue nella sua iniziativa, annunciata a fine maggio, di liberarsi di 14 dei 32 giornalisti presenti in azienda". Per concludere, aggiunse: "La redazione si chiede come sia possibile innovare il prodotto calcio e rafforzare il racconto rinunciando a quasi la metà dei giornalisti in organico. L’assemblea dei giornalisti, che si è riunita in via straordinaria, ha quindi proclamato lo stato di agitazione sindacale e ribadito forte preoccupazione per i posti di lavoro. L’assemblea dei giornalisti di Dazn".