Ginevra Lamborghini nella polemica per un paragone con Chernobyl: “È rivolto agli haters tossici” Passo falso di Ginevra Lamborghini che, nel rispondere a insulti molto pesanti, ha definito Twitter “Twernobyl”, con un paragone pesante che ha peggiorato la situazione, costringendola a scusarsi.

A cura di Andrea Parrella

Ginevra Lamborghini al centro di una nuova polemica. L'ex concorrente del GF Vip si è lasciata scappare una frase sui social che l'ha trascinata al centro del dibattito, confermando di essere una persona senza troppi filtri, che spesso corre il rischio di andare oltre i limiti, come la sua squalifica dal programma ha, in un certo senso, dimostrato. Dopo la sua uscita dalla casa l'ex vippona è stata al centro del chiacchiericcio sui social, rimediando spesso insulti e contestazioni che, a suo dire, hanno preso di mira anche i suoi familiari, tra cui sua madre e sua sorella Flaminia.

Le parole di Ginevra Lamborghini

Cosa che l'ha portata nelle scorse ore a uno sfogo pesante: “Ragazzi sono costretta a parlare di ciò che sta succedendo ed è accaduto anche ieri sui social. Parlo soprattutto di Twitter per essere chiari. Sono state scritte molte offese dirette a mia madre, mia sorella e a me. Mia mamma è stata presa di mira perché ha detto che apprezzava Pamela Prati. lei ha semplicemente detto per chi avrebbe votato durante il televoto. Ricordiamoci che mia mamma è una telespettatrice come tante altre e ha solo scritto di salvare Pamela". Quindi ha aggiunto:

Vi pubblico una parte delle cose orrende rivolte a mia mamma. Questo va avanti dal giorno in cui sono stata squalificata dal programma. Ieri sera sono fioccati sotto il post di sostegno a Pamela. Mia sorella e mia mamma costrette a cancellare l’app di Twitter”.

La storia su Instagram poi cancellata

Proprio a proposito di Twitter, Lamborghini ha pubblicato una storia, poi cancellata, con la parola Twernobyl, un evidente riferimento alla centrale nucleare ucraina dove si verificò l'incidente a fine anni Ottanta. Paragone per il quale ha ricevuto non pochi insulti. Dopo aver cancellato la storia, Lamborghini ci ha tenuto a precisare: "Twernobyl è rivolto agli hater tossici e ovviamente non al fandom. Lo davo per scontato ma evidentemente non mi sono spiegata bene“.