La madre di Ginevra Lamborghini minacciata su Twitter, l’ex concorrente: “Commenti inaccettabili”

Ginevra Lamborghini nelle ultime ore ha denunciato uno spiacevole episodio che si è verificato ai danni di sua madre, Luisa Peterlongo. L'ex concorrente del GF Vip, squalificata per le gravi affermazione contro Marco Bellavia durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, ha raccontato tra le sue stories che la madre è stata vittima di molti leoni da tastiera che l'hanno presa di mira su Twitter. Il tweet della mamma delle Lamborghini chiedeva di salvare Pamela Prati al televoto: a molti utenti la sua preferenza non è andata giù, così la donna si è ritrovata in un mare di offese e insulti alla figlia. "Ipocrisia e maleducazione, diffondete solo questo" lo sfogo della cantante su Instagram.

Le parole di Ginevra Lamborghini

Poco fa Ginevra Lamborghini su Instagram ha raccontato cosa è successo ieri sera su Twitter quando sua madre, Luisa Peterlongo, ha condiviso un tweet nel quale chiedeva di "Salvare Pamela". La donna si è ritrovata inondata di insulti e offese che tirano in ballo anche sua figlia, la denuncia dell'ex gieffina:

Ragazzi, non posso fare a meno di spendere due parole su quanto accaduto sui social. Mi sono state fatte presenti una serie di cattiverie e insulti indirizzati alla mia mamma, letteralmente attaccata e infamata per aver esposto la sua preferenza su chi salvare al televoto. La mia mamma è una telespettatrice come tanti che si esprime sempre nel rispetto di tutti.

La Lamborghini, accusata di aver legittimato il bullismo durante la permanenza nella casa del GF Vip, ha continuato rivolgendosi agli haters:

A chi mi accusa di certe cose, vorrei dire che comportandovi così non siete migliori di me. Il vostro comportamento è riprovevole, e va contro il baluardo di cui voi vi fate paladini della giustizia. Ipocrisia e maleducazione, diffondete solo questo.

I messaggi d'odio contro Luisa Peterlongo, la mamma delle Lamborghini

Sono tanti i messaggi di odio presenti nel post su Twitter di Luisa Peterlongo nel quale chiedeva ai follower di salvare Pamela Prati al televoto. "Signora si preoccupi di sua figlia squalificata per bullismo", "Sei peggio della bulletta", "La pochezza di una mamma", "Ma schiatti" sono alcuni dei commenti ripresi anche dalla Lamborghini e condivisi tra le stories. "Mia sorella e mia mamma ora sono costrette a cancellare l'app di Twitter per non leggere la miriade di commenti infamanti e minacciosi che ricevono. Tutto questo è inaccettabile" ha continuato l'ex concorrente, rendendo pubblica la chat con la sorella nella quale si confrontano sul da farsi per tutelare la madre.