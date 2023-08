Gabriela di Temptation sulle frecciatine della single Roberta: “Non mi abbasso a questi livelli” Roberta De Grazia continua a mandare frecciatine sui social a Gabriela Chieffo. L’ex tentatrice, a Temptation Island, si era parecchio avvicinata al fidanzato della ragazza, Giuseppe Ferrara. “Non rispondo, non le darò visibilità”, ha commentato la stessa Gabriela.

Continuano le frecciatine social di Roberta De Grazia a Gabriela Chieffo dopo la fine di Temptation Island 2023. La prima, nel programma, si era avvicinata al fidanzato della seconda Giuseppe Ferrara. Nell'ultimo video pubblicato su TikTok, l'ex tentatrice sembra fare riferimento proprio a Gabriela, tanto che lei è intervenuta per fare chiarezza.

La frecciatina di Roberta a Gabriela

"I vestiti come Barbie e le corna come Bambi", si legge nell'ultimo video che Roberta ha pubblicato sul suo profilo TikTok. Una clip di pochi secondi in cui molti utenti hanno letto un riferimento a Gabriela, fidanzata di Giuseppe. Nel villaggio di Is Morus Relais, la single si era avvicinata parecchio al ragazzo, mandandolo in crisi e facendolo riflettere sul suo rapporto con la fidanzata.

La risposta di Gabriela: "Non mi abbasso a questi livelli"

Anche se non citata direttamente, viste le molte segnalazioni ricevute, Gabriela ha deciso di commentare il video di Roberta, da lei soprannominata "Candy Candy". In una storia Instagram ha spiegato che non risponderà mai e non si abbasserà ai livelli di una persona in cerca solo di visibilità, a meno che non venga chiamata in causa direttamente. Queste le parole della fidanzata di Giuseppe (i due al falò di confronto di Temptation Island sono tornati insieme):

Per quanto riguarda TikTok, anche lì mi arrivano migliaia di messaggi e commenti dove dicono sempre che lei mi butti ‘frecciatine', vi ripeto io ho 20 anni, per me queste sono tutte tattiche per arrivare ad una mia risposta e fare un po' di gossip. Quindi ripeto, finché non leggerò il mio nome non credo che mi abbasserò mai a questi livelli.

Pare anche che l'ex tentatrice abbia fatto una diretta Instagram insieme alle altre single del villeggio, in cui si è lasciata andare a commenti su Giuseppe e a prese in giro nei confronti di Gabriela. A tal proposito lei ha aggiunto: