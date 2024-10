video suggerito

Federico Fashion Style dai carabinieri, scontro con l’ex moglie: “Non fare il parassita, vai a lavorare” Federico Fashion Style pubblica sul suo profilo Instagram una serie di video in cui si lascia andare ad un lungo sfogo contro la sua ex moglie: “È solo un problema di soldi, perché non vai a zappare la terra?” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nel lungo sfogo condiviso sui social Federico Fashion Style non nomina mai la sua ex moglie Letizia Porcu ma, alla luce dei trascorsi turbolenti tra loro e stando a quanto racconta, è più che plausibile che le invettive siano rivolte a lei. L'hair stylist dei vip ha trascorso in caserma la sera precedente al suo compleanno trentacinquesimo compleanno. Federico Fashion Style ha prima pubblicato una foto scattata davanti alla sede dei carabinieri di Anzio poi una serie di video in cui raccontava quanto accaduto, il tutto sotto l'hashtag "perfidia".

Federico Fashion Style: "Colpisci delle anime innocenti per soldi"

"Come tutti i miei pre compleanni" ha scritto Federico Fashion Style a corredo della foto scattata fuori dalla caserma dei carabinieri di Anzio. L'hair stylist ha voluto raccontare la sua sulla vicenda, mettendo in chiaro di non poter indugiare su troppi dettagli: "Vorrei dirvi di più ma per il momento non posso. Mi chiedo io, ma perché uno non può spiegare il suo stato d'animo? Dall'altra parte c'è un silenzio tattico per far vedere chi sono gli angeli e chi i demoni. Ma si è più demone non parlando". Il riferimento è alla sua ex moglie: "È facile far credere che vada sempre tutto bene. Si arriva a fare tanto male non solo a chi vuoi colpire, di riflesso colpisci anche delle anime innocenti per i soldi. Qui è solo ed esclusivamente un problema di soldi".

"Rimboccati le maniche e vai a zappare la terra"

"Dico io, ma ci vuole tanto a rimboccarsi le maniche e andare a lavorare?" si chiede l'hair stylist. A conclusione dello sfogo, un altro duro attacco:

Non è che puoi passare la vita a fare il parassita. La gente invece vuole solo guadagnare soldi facendo storie sui social e attaccandosi alle spalle degli altri. Questa era è finita e se ti comporti male la ruota gira. Oggi fai del male a me domani ti arriverà a te.