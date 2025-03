Federico Fashion Style subisce un grave furto: “Derubato di cose per cui avevo investito tanti soldi”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Federico Fashion Style è stato vittima di un grave furto. A rivelarlo è stato lui stesso attraverso una story pubblicata su Instagram. Il noto hair stylist ha chiesto scusa ai followers per la sua assenza sui social e, spiegandone la motivazione, ha parlato di oggetti di valore che gli sarebbero stati sottratti da alcuni balordi. Ecco cosa ha detto.

Federico Fashion Style e il furto subito

"Ragazzi, scusate se sono stato un po' assente in questi ultimi giorni, ma ho subito un brutto furto! Anzi, direi un grave furto!". Queste le parole con cui il parrucchiere dei vip ha esordito in una story pubblicata sul suo profilo Instagram. "Sono molto dispiaciuto perché sono stato derubato di alcune cose per le quali ci ho messo tutto l'impegno per realizzarle e soprattutto ci ho investito tanti soldi!". Non è chiara la dinamica esatta dei fatti, ma il furto potrebbe essere avvenuto in uno dei saloni, in cui potrebbe aver conservato gli oggetti di valore citati.

"Confido nelle autorità di trovare il balordo che ora è in possesso le mie cose! E confido soprattutto nella giustizia perché chi ha fatto ciò deve pagare!", ha concluso Federico. Solo pochi mesi fa, il parrucchiere primo salone fuori dall'Italia, a Sharm el-Sheik. La nuova apertura voleva segnare una svolta rispetto al periodo difficile dello scorso anno, quando Federico aveva ricevuto critiche pesanti per i prezzi da molti utenti ritenuti non onesti e poi sui servizi offerti.