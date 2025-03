video suggerito

Antonella Mosetti su Federico Fashion Style: “Le liti tra noi erano finte, un pretesto per farsi invitare in Tv” Le liti tra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style sui pagamenti arretrati della showgirl per i trattamenti ai capelli erano finte. A dichiararlo è stata lei stessa ai microfoni di No Lies Podcast: “Io gli ho presentato Valeria Marini e tutti, siamo amici. In quel periodo, non ci sentivamo da tanto tempo e lui ha voluto prendere la palla al balzo”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La lite tra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style nel salotto di Barbara D’Urso è passata alla storia come una delle più trash della Tv. Anni fa, la showgirl romana era spesso ospite con il parrucchiere a Live Non è la D’Urso e, in più di un’occasione, i due hanno litigato, a volte anche in malo modo. Ai microfoni di No Lies Podcast, Mosetti è tornata sull'argomento, rivelando che quelle discussioni non erano del tutto veritiere.

Le parole di Antonella Mosetti su Federico Fashion Style

"Quello che è successo con Federico Fashion Style, all'epoca, era una cosa che non era realtà", ha esordito il conduttore del podcast. "No, anche perché due mesi fa ha fatto il compleanno, sono andata qui a Roma e lui ha detto: ‘Adesso lo dico, Antonella i soldi me li ha dati cash‘", ha spiegato Antonella Mosetti. La showgirl sostiene di aver portato lei stessa il parrucchiere in televisione: "Io gli ho presentato Valeria Marini e tutti, siamo amici. Non ci sentivamo da tanto tempo, lui ha voluto prendere la palla al balzo per farsi invitare dalla D'Urso".

Cosa aveva detto Federico Fashion Style

Era stato lo stesso Federico Fashion Style a spiattellare in pubblica piazza il fatto che Antonella Mosetti non lo avesse pagato per i trattamenti ricevuti nel suo salone. In un'intervista con Francesca Fagnani a Belve, in particolare, disse: "Il suo problema è che non passa la carta di credito". Una volta, su Canale 5, la accusò anche di non avergli pagato un’applicazione per delle extensions: "Dovevi darmi 600 euro, ma sei sparita e mi hai bloccato", aveva detto. La showgirl, quindi, aveva replicato: "Stai facendo fare una brutta figura a tutti i parrucchieri d’Italia, perché io non ho debiti neanche con quello che mi lava la macchina.Ti ho pagato! E ricorda che fare i capelli non è far spendere 5/6mila euro, sei un ladro!".