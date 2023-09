Federica Pellegrini nuota incinta aspettando la sua prima figlia: “Piccoli momenti per noi” La Divina sembra voler già abituare la piccola in arrivo all’ambiente acquatico. “Piccolo momento per noi”, scrive sui social pubblicando il video di un allenamento ed è già un tripudio di amore per quel momento mamma e figlia che lascia sognare i fan.

A cura di Giulia Turco

Federica Pellegrini si gode al massimo la gravidanza senza rinunciare al nuoto. C’è chi ipotizza e fantastica già sull’arrivo sulla sua prima figlia (il cui nome non è ancora stato rivelato dalla futura mamma), immaginando che la piccola possa diventare la sua erede anche in vasca. D’altronde era stata lei stessa a lanciare una frecciatina annunciando la gravidanza. “Ce lo riprenderemo”, aveva scritto sul pancione, riferendosi al titolo nei 200 stile libero che proprio di recente le è statali strappato dall’australiana O’Callaghan.

Gli allenamenti di Federica Pellegrini in gravidanza

Nel frattempo la Divina sembra voler già abituare la piccola all’ambiente acquatico. Sarebbe difficile, d’altronde, anche per lei stessa stare lontana dalla piscina. Approfittando delle temperature ancora calde di questo settembre, Federica Pellegrini si tuffa in piscina all’aperto, forse a Livigno dove ha tenuto i corsi della Fede Academy. “Piccolo momento per noi”, scrive nella caption del video pubblicato sul suo profilo Instagram ed è già un tripudio di amore per quel momento mamma e figlia che lascia sognare i fan della Divina, immaginando quando la figlia si tufferà in acqua le prime volte. Il post riceve subito il commento da parte del futuro papà Matteo Giunta, che invia una serie di cuori, ma anche dei tanti fan e dei medici esperti, che rassicurano sul nuoto in gravidanza, sempre sotto il consiglio del medico e purché la salute della futura mamma lo consenta.

Il desiderio di una famiglia e l’arrivo della prima figlia

Ormai non manca molto: la prima figlia di Matteo Giunta e Federica Pellegrini dovrebbe nascere a cavallo tra dicembre 2023 e gennaio 2024. La coppia ha da poco festeggiato il primo anniversario di matrimonio ed è reduce da un’esperienza televisiva, quella a Pechino Express che li ha uniti ancora di più. Anche in quel contesto sono stati pungolati sulla questione famiglia. “Figli? Se arriveranno bene, ma non sarà un chiodo fisso”, ha spiegato Pellegrini che nel tempo ha respinto con intolleranza le voci su una possibile gravidanza. “Mi sembra tutto intollerabile e assurdo”.