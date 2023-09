Federica Pellegrini si gode una gravidanza serena tra le braccia di Matteo Giunta Federica Pellegrini è al sesto mese di gravidanza e non potrebbe essere più raggiante. Dopo un’estate al mare, ora a Livigno insieme a Matteo Giunta e alla sua famiglia si dedica alla Fede Academy, che insegna ai più piccoli a nuotare, in attesa della sua prima figlia.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Federica Pellegrini si gode gli ultimi mesi in due insieme alla sua dolce metà Matteo Giunta, prima dell’arrivo della loro prima figlia, che dovrebbe nascere tra dicembre e gennaio del nuovo anno. Dopo un’estate trascorsa al mare, quello della romantica Santorini per la precisione, ora l’ex Divina si gode la freschezza di settembre tra le montagne di Livigno.

Federica Pellegrini allena i bambini in attesa della sua prima figlia

Federica Pellegrini è raggiante al sesto mese della sua prima gravidanza e l’amore di Matteo Giunta è un vero toccasana. La coppia, che di recente ha festeggiato il primo anniversario di matrimonio, è stata fotografata tra le montagne di Livigno, un luogo del cuore che ha radunato l’intera famiglia Pellegrinelli, con la mamma dell’ex atleta che non potrebbe essere più felice per l’arrivo della nipotina. È qui che in passato la Divina si è allenata ad alta quota ed è qui che ora, in attesa della sua prima figlia, si sta dedicando ad un progetto importante, la Fede Academy. Si tratta di una vera e propria accademia di nuoto che offre corsi ai ragazzi di diverse fasce d’età. “Si tratta di un progetto che io e Matteo abbiamo nel cuore”, ha fatto sapere a tal proposito, “in un luogo a noi caro, un po’ casa nostra”.

(Foto Chi)

L’amore per Matteo Giunta e il desiderio di una famiglia

Di recente hanno festeggiato un anno di ricorrenza dalla romantica cerimonia di nozze e da quella proposta di matrimonio arrivata a Venezia. È una vera favola d’amore quella di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che hanno ufficializzato la relazione solo dopo anni d’amore, tenuto in segreto. In seguito al ritiro dalle gare della nuotatrice, hanno condiviso la loro prima esperienza televisiva a Pechino Express. Anche in quel contesto sono stati pungolati sulla questione famiglia. “Figli? Se arriveranno bene, ma non sarà un chiodo fisso”, ha spiegato Pellegrini che nel tempo ha respinto con intolleranza le voci su una possibile gravidanza. “Mi sembra tutto intollerabile e assurdo”. Alla fine lo ha fatto, sarà mamma, ma a modo suo e con i suoi tempi.