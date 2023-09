Miriam Leone si gode la prima gravidanza con il marito Paolo Carullo, le foto a cena con amici Miriam Leone sta per diventare mamma. L’attrice, ex Miss Italia, si gode la sua prima gravidanza insieme al marito Paolo Carullo e si prepara ad accogliere in famiglia il primo bebè. Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia durante una cena con amici.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal Settimanale Chi

Miriam Leone si gode la sua prima gravidanza. Dopo l‘annuncio di essere in dolce attesa, l'ex Miss Italia cerca di tenersi il più possibile lontano dai riflettori e dai social, dove infatti sta condividendo pochi scatti di sé. A ritrarla durante una serata con il marito Paolo Carullo e una coppia di amici ci ha pensato il settimanale Chi.

Miriam Leone si gode la gravidanza con il marito

Come mostrano le immagini del settimanale di Alfonso Signorini, Miriam Leone e il marito si godono una serata in compagnia di una coppia di amici, anche loro presto genitori, in un ristorante di Milano. L'ex Miss Italia indossa un abito midi nero che risalta il pancione e appare felice e sorridente. La gravidanza sembra procedere nel migliore dei modi, anche se per il momento non si hanno dettagli riguardo alla data del parto o al sesso del bebè in arrivo. Stando però al pancione, pare che l'attrice siciliana abbia superato la metà e sia intorno ai cinque mesi.

Foto dal settimanale Chi

L'annuncio della gravidanza ad agosto: "Pronta a conoscere la nuova me"

Miriam Leone aveva scelto Vanity Fair per annunciare di essere incinta per la prima volta. Si era accorta della gravidanza prima ancora di aver fatto qualsiasi test di: "Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo". Prima non sarebbe stata pronta ad accogliere un figlio, ora invece l'attrisce, sposata con Paolo Carullo dal 2021, sente che è il momento giusto ed è felice: