Federica Aversano spiega perché lasciò Uomini e Donne: “Quando toccano tuo figlio non ci vedi più”

Federica Aversano è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione di Uomini e Donne: prima corteggiatrice di Matteo Ranieri, poi tronista dopo la delusione non essere scelta: la giovane fu molto apprezzata dal pubblico per il suo carattere schietto e solare e la sensibilità con cui si rapportava ai corteggiatori. Proprio per questo, quando decise di lasciare il programma quasi a metà percorso, la decisione lasciò perplessi gli spettatori, che tanto speravano di vederla felice dopo il suo trascorso complicato. La ragazza, infatti, è mamma del piccolo Giuseppe Luciano, nato nel 2019 da una precedente relazione. A distanza di mesi, in un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, la 29enne ha parlato dei motivi che la spinsero a fermarsi.

“In realtà è stata un’esperienza che non ho vissuto con il dovuto divertimento e con serenità, avevo sottovalutato le conseguenze di chi non fa più parte della mia vita, ma puntualmente tende a ‘rompermi le gambe’, non ho vissuto l’esperienza in maniera serena anche per fare una semplice esterna con tranquillità; diciamo che delle persone hanno voluto rovinarmi quell’esperienza, ne ho pagate le conseguenze anche dopo. Quindi erano problemi a monte, non in studio. Quando poi toccano tuo figlio, lì non ci vedi più e non pensi più a niente, sono andata via perché ero esausta”.