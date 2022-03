Fabrizio Corona: “Sophie e Alessandro non saranno mai forti come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli” Tra le pagine del settimanale Chi emergono altri dettagli sulla storia tra Fabrizio Corona e Sophie Codegoni, dopo lo scoop lanciato da Signorini al Grande Fratello Vip. L’agente fotografico non ha dubbi: “Lei era innamorata, non le è passata”. E su Alessandro Basciano: “Non potranno essere una coppia mediatica, non sono la Salemi e Pretelli”.

A cura di Elisabetta Murina

Alfonso Signorini, durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, ha lanciato una notizia bomba: la storia tra Sophie Codegoni e Fabrizio Corona. "Sophie, sono qui e ti aspetto. Lei è ancora innamorata", ha dichiarato l'agente fotografico, ora fidanzato con la modella Sara Barbieri, tra le pagine del settimanale Chi, che è finalmente in edicola. Lo scoop si arricchisce di nuovi dettagli, dopo quelli rivelati dalla diretta interessata in puntata. Ecco come stanno, secondo le dichiarazioni di Corona, le cose con l'ex tronista di Uomini e Donne.

"Sophie era innamorata, non le è passata"

Il settimanale di Alfonso Signorini ha pubblicato alcuni scatti di Corona e Sophie che si riferiscono al periodo in cui stavano insieme, cioè più di due mesi la scorsa estate. Più precisamente, la loro storia è uscita allo scoperto il 19 giugno, quando alcuni poliziotti sono stati chiamati dai vicini per schiamazzi. L'agente fotografico aveva organizzato una festa in casa e con lui c'era anche la Codegoni. "È la mia fidanzata, la mia convivente", aveva dichiarato lui agli agenti che chiedevano spiegazioni. E così, il loro legame è finito sotto i riflettori dei gossip. Baci appassionati, passeggiate per strada e tanta complicità.

Sophie Codegoni e Fabrizio Corona (foto dal settimanale Chi)

Un feeling che, stando a quanto ha rivelato Corona, non sarebbe ancora acqua passata: "Per me Sophie, quando esce dal GF Vip, può venire a cena quando vuole. Sono l'unico che la conosce bene e sa quello che vuole veramente". E riguardo ai sentimenti l'uno per l'altra, ha rivelato: "Lei era innamorata, non le è passata. La nostra storia era imparagonabile. Ci rivedremo per forza, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei". Corona poi ha confessato di non averle mai detto "ti amo" perché "non l'ho voluta illudere" e ha raccontato come mai ha deciso di prendere le distanze prima che entrasse nella Casa: "Non volevo avere legami e lei questa cosa non l'ha superata".

"Per Basciano non è facile stare con una come lei"

Corona si è spinto a parlare anche di Alessandro Basciano, con cui Sophie ha iniziato una relazione all'interno del GF Vip e che durante l'ultima puntata è stato informato della relazione tra loro, chiedendosi come mai lei non gli avesse rivelato il nome dell'ex fidanzato. "Se Sophie dovesse scegliere fra me e lui non avrebbe dubbi, sceglierebbe me e il lavoro. Per questo Basciano deve lasciarla tranquilla", ha tuonato l'agente fotografico, sicuro di sé e di quello che c'è stato con l'ex tronista, oltre che della persona che è. E ha aggiunto anche: "Per Basciano non è facile stare con una come lei. Sophie non potrà portarsi dietro lui, non potranno essere una coppia mediatica. Non sono la Salemi e Pretelli. Pretelli è un personaggio, un bravissimo ragazzo e Giulia gli gestisce l'immagine. Basciano non può diventare un influencer. Lui deve avere una mentalità da grande e lasciarle spazio, altrimenti rischia di soffocarla".