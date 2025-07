Ezio Greggio ufficializza la storia d’amore con Nataly Ospina, la prima foto social con la fidanzata: “Mi piaci”

Ezio Greggio ufficializza anche sui social la sua relazione con la food influencer Nataly Ospina. L'attore e conduttore ha pubblicato su Instagram la prima foto con la sua compagna. Uno scatto a cui ha associato una romantica dedica. Nelle scorse settimane, lei lo aveva reso protagonista di uno dei suoi video social. Insomma, il tempo di vivere la relazione nel più assoluto riserbo sembra sia finito.

Ezio Greggio e la prima foto con Nataly Ospina

Ezio Greggio allo scoperto con Nataly Ospina. Nei mesi scorsi, il settantunenne e la trentacinquenne sono stati paparazzati più volte insieme, ma hanno evitato di esporsi ufficialmente. Poi qualcosa è cambiato. A fare la prima mossa è stata la food influencer colombiana che ha coinvolto Ezio Greggio in un simpatico video pubblicato su Instagram. Nel breve filmato Nataly Ospina cucina un piatto di spaghetti alla luciana poi l'ironia: "Ezio doveva fare una comparsa, ma è la pasta che ha fatto una scomparsa". In questi giorni, anche il conduttore di Striscia la Notizia ha pubblicato su Instagram il primo contenuto dedicato alla sua compagna. Ezio Greggio ha condiviso con i suoi follower una foto che lo ritrae con la fidanzata Nataly Ospina. Alle loro spalle un tramonto mozzafiato. Ad accompagnare la foto, una didascalia inequivocabile: "Mi piaci" (Me gustas tu!).

Chi è Nataly Ospina, la nuova fidanzata di Ezio Greggio

Nataly Ospina ha 35 anni ed è una food influencer colombiana molto nota. I suoi video, in cui si cimenta con succulente ricette, sono cliccatissimi. I suoi profili social hanno raggiunto numeri considerevoli. Su Instagram, la colombiana conta 1 milione di follower, mentre su TikTok ha superato ormai quel traguardo. Con lei, Ezio Greggio ha ritrovato l'amore dopo la fine della lunga relazione con Romina Pierdomenico.