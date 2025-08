Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino escono allo scoperto, la prima foto di coppia sui social: “Insieme a due stelle”

Sui social la prima foto di coppia che ritrae Elisa Isoardi e il suo nuovo amore Ernesto Iaccarino in una fuga d’amore sui monti di Castelmagno, in provincia di Cuneo, in cui la conduttrice e lo chef stellato appaiono complici e affiatati.

Quelle che fino a questo momento erano solo indiscrezioni hanno trovato la loro conferma: Elisa Isoardi ha un nuovo amore ed è lo chef Ernesto Iaccarino. Sui social la prima foto di coppia che li ritrae in una fuga d'amore sui monti di Castelmagno, in provincia di Cuneo, in cui la conduttrice e lo chef appaiono più felici che mai.

La prima foto di coppia di Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino

A pubblicare lo scatto che li ritrae insieme ufficializzandoli come coppia è un ristorante situato a Castelmagno, in provincia di Cuneo, presso cui la conduttrice e lo chef stellato hanno vissuto un'esperienza culinaria che hanno voluto condividere anche sui social. Nello scatto appaiono complici, sorridenti e affiatati, proprio come era stato nelle foto pubblicate qualche settimana fa dalla rivista Diva e Donne, che di fatto aveva anticipato la notizia della storia tra i due.

In alcune interviste rilasciate nel corso degli scorsi mesi, la conduttrice si era detta single, ma disposta a cimentarsi in una nuova storia d'amore se avesse incontrato la persona giusta. Questa persona, evidentemente, deve essere arrivata ed è proprio Iaccarino.

Chi è Ernesto Iaccarino, il ristorante stellato e la vita lontana dai gossip

Ernesto laccarino è nato nel 1970 a Piano di Sorrento. Nonostante la visibilità raggiunta con il lavoro da chef stellato al ristorante "Don Alfonso 1890", che ha sede a Sant'Agata dei due Golfi, sulla sua vita privata ha sempre voluto mantenere un certo riserbo, come confermato anche dal fatto che sulla storia con Isoardi non abbia ancora espresso parola. Ha una laurea in Economia e Commercio alla Bocconi di Milano, conseguita nel 1999. La sua attività ha conquistato tre stelle Michelin tra il 1997 e il 2001, diventando tra le più riconosciute di tutto il Sud Italia. Nel 2024 ha conquistato anche una stella Verde per la sostenibilità ambientale.