Chi è Ernesto Iaccarino, il fidanzato di Elisa Isoardi è uno chef con tre stelle Michelin

Ernesto Iaccarino è uno chef pluristellato e lavora al ristorante “Don Alfonso 1890” , che ha sede a Sant’Agata dei due golfi. Ha 55 anni a Piano di Sorrento e ha sempre condotto una vita lontana dai gossip. Di recente, però, il suo nome è tornato sulle pagine di cronaca rosa per la storia d’amore iniziata qualche mese fa con Elisa Isoardi, ex conduttrice di Linea Verde.

Chi è Ernesto Iaccarino: gli studi e la passione per la cucina

Ernesto laccarino è nato nel 1970 a Piano di Sorrento. Ha una laurea in Economia e Commercio alla Bocconi di Milano, conseguita nel 1999. La sua attività ha conquistato tre stelle Michelin tra il 1997 e il 2001, diventando tra le più riconosciute di tutto il Sud Italia. Nel 2024 ha conquistato anche una stella Verde per la sostenibilità ambientale.

Ernesto Iaccarino, lo chef stellato del Don Alfonso 1980

La famiglia dello chef, una lunga dinastia

Il ristorante di Ernesto Iaccarino si trova a Sant'Agata sui due Golfi, frazione di Massa Lubrense, in provincia di Napoli. Il Don Alfonso 1890 è stato il primo ristorante del sud Italia a venire premiato con tre stelle Michelin, che ha mantenuto dal 1997 al 2001. La passione della cucina è decisamente un affare di famiglia per Ernesto: lo chef fa parte di una dinastia di ristoratori campani. Il ristorante, fondato nel 1890 dal nonno di Ernesto Iaccarino, Alfonso Costanzo Iaccarino, è stato il primo del Sud Italia a ottenere tre stelle Michelin. Oggi è gestito da Ernesto e dai suoi genitori, con il supporto del fratello Mario.

La storia d’amore con Elisa Isoardi dopo l’ex moglie Mariangela

Nonostante la visibilità raggiunta con il lavoro da chef stellato al ristorante "Don Alfonso 1890", che ha sede a Sant'Agata dei due Golfi, sulla sua vita privata ha sempre voluto mantenere un certo riserbo, come confermato anche dal fatto che sulla storia con Isoardi non abbia ancora espresso parola. Nelle scorse ore, una foto pubblicata sui social da un noto ristorante ha ufficializzato la sua storia con la conduttrice. I due stanno trascorrendo insieme insieme le vacanze estive tra i monti di Castelmagno, in provincia di Cuneo.