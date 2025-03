Dove si trova il ristorante dello chef Ernesto Iaccarino e quante stelle ha

video suggerito

Ernesto Iaccarino guida il ristorante Don Alfonso 1890, locale di famiglia in Campania, che è diventato un gruppo solido nel mondo della ristorazione: scopriamo chi è e quante stelle ha.

A cura di Arianna Colzi

Ernesto Iaccarino, a sinistra, il padre Alfonso e il fratello Mario | Foto IG Don Alfonso 1890

Lo chef Ernesto Iaccarino, classe 1970, nelle ultime ore è finito al centro dei gossip per la presunta relazione con la conduttrice Elisa Isoardi. Da anni Iaccarino è alla guida di Don Alfonso 1890, ristorante di famiglia a Sant'Agata sui due Golfi. Dopo una laurea in Economia e commercio all'Università Bocconi, inizia l'avventura di Iaccarino Scopriamo dove si trova il ristorante tre Stelle Michelin e qual è la carriera del ristoratore.

Dove si trova il ristorante di Ernesto Iaccarino

Il ristorante di Ernesto Iaccarino si trova a Sant'Agata sui due Golfi, frazione di Massa Lubrense, in provincia di Napoli. Il Don Alfonso 1890 è stato il primo ristorante del sud Italia a venire premiato con tre stelle Michelin, che ha mantenuto dal 1997 al 2001. Al ristorante si aggiunge l'azienda agricola Le Peracciole, un orto a Punta Campanella, da cui vengono raccolte le materie prime usate poi nel menù del ristorante.

Una sala di Don Alfonso | Foto Don Alfonso 1890

Don Alfonso, poi, è diventato un gruppo solido espandendosi anche fuori dall'Italia. Fanno parte del gruppo l'"Helena Bay Lodge" ad Auckland, il Don Alfonso 1890 stella Michelin a Toronto e Casa Don Alfonso all'interno dell'hotel Ritz Carlton di St. Louis in Missouri.

Un piatto di Don Alfonso 1890

Menù e prezzi del ristorante Don Alfonso 1890

Il menù di Don Alfonso propone una serie di rivisitazione rispetto ai piatti della tradizione enogastronomica napoletana. Dalle linguine di Gragnano, cozze, broccoli e caciocavallo passando per il pacchero quadrato, galletto, pecorino di Forenza, liquirizia e limone, tutto è un omaggio a Napoli e ai suoi prodotti. I menù degustazione sono tre e presentano tutti sette portate: La Tradizione costa 190 euro a persona, bevande escluse, La Degustazione costa 230 euro a persona e il Vegetariano costa 180 euro a persona.

Plin di pasta fresca ripieni di stracotto di manzo, spuma di Parmigiano e tartufo nero | Foto Don Alfonso 1890 IG

Quante stelle ha lo chef Ernesto Iaccarino

Nel 2024 il locale in Campania ha riaperto dopo una breve chiusura per ristrutturazione, perdendo le tre Stelle Michelin. Per adesso, ha riconquistato una stella Michelin e una stella Verde, il riconoscimento che viene assegnato ai ristoranti per il loro impegno verso la sostenibilità.