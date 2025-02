Dove si trova il ristorante di Antonio Mellino e quanto costa mangiare da Quattro Passi

video suggerito

Antonio Mellino è lo chef protagonista della prova in esterna della puntata di giovedì 20 febbraio di Masterchef 14. Il suo Quattro Passi, tre Stelle Michelin, aprirà la cucina agli aspiranti cuochi. Il menù degustazione, ispirato ai sapori della Costiera Amalfitana, costa quasi trecento euro: scopriamo dove si trova il ristorante.

A cura di Arianna Colzi

Antonio Mellino | Foto Sky

Lo chef Antonio Mellino è uno degli ospiti della puntata di giovedì 20 febbraio 2025 di Masterchef 14. Tra gli altri ospiti troviamo anche: Amanda Eriksson, chef che giudicherà i piatti durante l'Invention test, la vincitrice della scorsa edizione, Eleonora Riso, e Niccolò Califano, che si è classificato quinto durante la stessa edizione. Mellino è lo chef-patron alla guida del ristorante tre Stelle Michelin Quattro Passi che si trova nella splendida baia di Nerano, in Campania. Proprio nella cucina di Quattro Passi si terrà la prova in esterna di questa semifinale. Il menù degustazione costa quasi 300 euro.

Chi è Antonio Mellino a Masterchef, la carriera del ristoratore

Antonio Mellino è nato in Argentina ma si è poi trasferito con la famiglia a Nerano, una frazione di Massa Lubrense in provincia di Napoli. Dopo aver frequentato la scuola alberghiera a Napoli, comincia a lavorare sulle navi da crociera per poi approdare in Giappone dove dirige una serie di corsi di cucina. Nel 1983 apre il Quattro Passi, dove si incrociano la tradizione e l'alta cucina italiana. Negli anni Novanta arriva la prima Stella Michelin: prima di aprire il ristorante, Mellino aveva aperto una pizzeria con lo stesso nome A Quattro Passi, chiamato così perché si trovava "a quattro passi" dal mare. Il ristorante è diventato anche un ristorante di famiglia visto che anche lo chef Fabrizio Mellino e il sommelier Raffaele Mellino, figli di Antonio lavorano da Quattro Passi.

Antonio, Fabrizio e Raffaele Mellino | Foto IG Quattro Passi

Nel 2016 il ristorante riceve le Tre Forchette, il massimo riconoscimento del Gambero Rosso nella sua prestigiosa guida Ristoranti d'Italia. Nel 2023 il ristorante ottiene la terza stella Michelin, sotto la guida dell'executive chef Fabrizio Mellino, mente creativa accanto al padre Antonio. È uno dei 14 ristoranti italiani premiati con tre Stelle Michelin, simbolo di eccellenza di alta qualità.

Uno degli spazi di Quattro Passi | Foto IG Quattro Passi

Dove si trova il ristorante Quattro Passi di Antonio Mellino

Il ristorante Quattro Passi di Antonio Mellino si trova nella splendida penisola sorrentina, nel comune di Massa Lubrense, in provincia di Napoli. La spiaggia di Nerano, sulla quale il ristorante si affaccia, si apre sulla baia di Marina del Cantone. Questa parte della Costiera Amalfitana si trova poco prima di Punta Campanella, l'estremità della costa di fronte all'isola di Capri. Un luogo incantato circondato da paesaggi meravigliosi.

La vista sulla baia di Nerano | Foto IG Quattro Passi

Quanto costa mangiare da Quattro Passi sulla baia di Nerano

Il ristorante Quattro Passi prevede un menù alla carta e uno degustazione, The Best Of, presentato nel 2023 per celebrare i 40 anni di attività del ristorante. Come si può intuire dal nome del menù si tratta di una proposta gastronomica che celebra il meglio della cucina di Antonio Mellino con la creatività dello chef Fabrizio Mellino.

Il dehors del ristorante | Foto IG Quattro Passi

Il menù è composto da un benvenuto, Fiore di Calamaro (tartare di Scampi, Caviale Oscietra, Acqua di Mela verde); Wafer di Triglia (Patate, Arancia, Rosmarino); Linguine alla Nerano con Zucchine, Basilico e Pepe nero; Gnocco quasi alla Sorrentina; Spigola in salsa Acetosella e Limone; Filetto di Vitello

in salsa al Vino bianco e Capperi; Dessert e Petits fours. Il menù costa 280 euro escluso l'abbinamento dei vini.

Uno dei piatti del menù degustazione | Foto IG Quattro Passi