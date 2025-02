video suggerito

Dove si trova il ristorante di Amanda Eriksson e quanto costa mangiare al Wood Cervinia Amanda Eriksson è la chef ospite della puntata di giovedì 20 febbraio 2025. Chef patron del Wood Restaurant, Erikkson nasce in Svezia per trasferirsi poi in Italia a soli 18 anni e apre il suo primo ristorante a 27 anni: scopriamo dove si trova e quanto costa una cena.

A cura di Arianna Colzi

Amanda Eirksson

Nella puntata di Masterchef 14 di giovedì 20 febbraio 2025 l'ospite dell'Invention test è Amanda Eriksson, chef di origine svedese attualmente chef patron del Wood Cervinia di Valtournenche, precisamente nella frazione di Breuil-Cervinia, in Valle d’Aosta. A 38 anni è la prima chef-patron stellata nella storia della Valle d'Aosta: nata a Älvsbyn in Lapponia, ha ricevuto la prima Stella Michelin nel 2023. La sua cucina unisce la tradizione gastronomica lappone e svedese a quella della Valle d'Aosta, che è diventata la sua casa da quasi vent'anni. Il menù del Wood Cervinia unisce sperimentazioni e tradizioni territoriali dando vita a un mix innovativo.

Amanda Eriksson| Foto Sky

Amanda Eriksson a Masterchef, la carriera della chef

La carriera di Amanda Eriksson, nata il 30 settembre 1986, comincia agli inizi degli anni Duemila. A 18 arriva in Italia, in Valle d'Aosta, dove affianca un'amica nello storico Chalet, ristorante celeberrimo di Cervinia. Poco tempo dopo, Eriksson parte per la Sardegna, dove lavora al Phi Beach, per poi fare ritorno nella sua amata Valle d'Aosta, che diventerà non solo una casa, ma anche una fonte d'ispirazione per la sua cucina.

Amanda Eriksson con Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo | Foto Sky

Nel 2007 torna per un breve periodo in Svezia dove frequenta una delle scuole di cucina più prestigiose di Helsingborg. Qui la sua visione della sua cucina cambia, anche grazie all'esperienza al The Fat Duck, il ristorante tre Stelle Michelin di Heston Blumenthal nel Berkshire, nel Regno Unito. Blumenthal, infatti, è considerato uno dei principali chef della gastronomia molecolare, che influenzerà la cucina di Eriksson. La chef svedese, poi, collezionerà esperienze importanti anche a San Francisco e Hong Kong: la cucina orientale sarà un'altra fonte di ispirazione per Eriksson. Nel 2013, a soli 27 anni, decide di aprire il Wood Restaurant a Cervinia insieme al marito, il sommelier Cristian Scalco.

I tre giudici insieme ad Amanda Eriksson | Foto Sky

Dove si trova il ristorante stellato di Amanda Eriksson

Il Wood Cervinia è chiamato così perché il legno, wood in inglese, è il materiale che rimanda sia alle montagne della Valle D'Aosta e sia alle foreste svedesi. Il ristorante, che ha ricevuto una Stella Michelin nel 2023, si trova nella frazione di Breuil-Cervinia, nel comune di Valtournenche. Si tratta di una delle località sciistiche più celebri di tutto il Paese.

Amanda Eriksson in cucina al Wood Restaurant | Foto IG Amanda Eriksson

Quanto costa mangiare da Wood Cervinia di Amanda Eriksson

Il menù degustazione del Wood Cervinia si divide in due tipologie di proposte: una da 6 portate e un'altra da 8 portate. "Al Wood abbiamo due percorsi degustazione che includono, oltre ai nostri piatti iconici, le esperienze, il background, le origini e i viaggi che ci hanno lasciato un segno", si legge sul sito web del ristorante. Il menù da 6 portate, escluso l'abbinamento con il vino, costa 180 euro, mentre quello da 8 portate costa 200 euro.