Ex di Temptation Massimo Colantoni e Denise Lo Giudice si lasciano prima delle nozze, lei: “Preferisco tacere”

Massimo Colantoni, ex volto di Temptation Island 2019, è stato protagonista della cronaca rosa dopo la sua partecipazione al programma che condivise con la sua ex, Ilaria Teolis, che lo lasciò al falò di confronto, e la relazione con l'ex tentatrice Sonia Onelli, che conobbe nel villaggio dei sentimenti in quella stessa edizione. Poco dopo aveva ritrovato l'amore tra le braccia di Denise Lo Giudice dalla quale ha avuto un figlio, Edoardo, e alla quale ha fatto una romantica proposta di matrimonio nel luglio 2024. Le nozze, però, non sono mai state celebrate e la loro serenità è precipitata. Entrambi hanno annunciato la fine della loro storia d'amore. Lei tra le stories di Instagram ha commentato: "Preferisco tacere".

L'annuncio di Massimo Colantoni: "La storia è giunta al termine"

"La storia con Denise è giunta al termine. Non ci sono vincitori quando una relazione finisce sopratutto quando c’è di mezzo un figlio che ovviamente non c’entra nulla in tutto ciò e non deve in alcun modo": con queste parole Massimo Colantoni ha iniziato il suo discorso pubblicato tra le stories per annunciare la fine della relazione con Denise Lo Giudice. Senza specificare i motivi che li hanno spinti a separarsi, si è limitato a scrivere che "il tempo darà tutte le risposte a tutti coloro che le aspettano". Poi ha concluso: "La vita va avanti sempre, col sorriso".

La replica di Denise Lo Giudice: "Preferisco tacere"

Denise Lo Giudice ha replicato con una story all'annuncio del suo ormai ex fidanzato, spiegando che oggi "preferisco tacere e dire che forse ci sarà modo di affrontare ciò che realmente è accaduto". In merito al figlio, Edoardo, nato dalla loro unione tre anni fa circa, ha aggiunto: "Il bambino verrà sempre prima di tutto e da madre sarà mia cura difenderlo e tutelarlo SEMPRE e mettere il suo benessere sopra ogni cosa".