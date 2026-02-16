Benedetta del GF trova l’amore dopo il triangolo con Domenico e Valentina: gli scatti con il nuovo fidanzato

Benedetta Stocchi, ex concorrente del Grande Fratello, ha ufficializzato la sua nuova relazione sui social. Dopo la fine del programma e il discusso rapporto con Domenico D’Alterio, che aveva coinvolto anche la compagna di lui Valentina Piscopo, l’ex inquilina ha pubblicato le foto di un bacio con un nuovo ragazzo.

Si è definitivamente concluso il capitolo legato al Grande Fratello per Benedetta Stocchi. Una delle concorrenti più seguite dell'ultima edizione, condotta da Simona Ventura, ha pubblicato nelle scorse ore alcuni scatti sul suo profilo Instagram che la ritraggono in compagnia di un nuovo fidanzato. La notizia arriva dopo mesi di gossip legati al rapporto con Domenico D'Alterio, nato all'interno della Casa di Cinecittà.

Le foto pubblicate da Benedetta su Instagram

Il triangolo tra Benedetta, Domenico e Valentina. Il percorso di Benedetta all'interno del reality è stato quasi interamente segnato dal complesso rapporto con Domenico D’Alterio. Il ragazzo era entrato nel programma dichiarandosi felicemente impegnato, ma la crescente vicinanza con Stocchi aveva messo seriamente in discussione il suo legame con la compagna storica, Valentina Piscopo. Durante le settimane di permanenza nel gioco, il pubblico aveva assistito a diversi confronti tra le due donne. Valentina era entrata più volte nella Casa per chiedere spiegazioni al fidanzato e per ammonire Benedetta, accusandola di non rispettare la sua relazione. Inizialmente, sia Benedetta che Domenico avevano descritto il loro feeling come una semplice "amicizia speciale", ma la situazione era precipitata a poche puntate dalla finale: in quell'occasione, Stocchi aveva ammesso di provare dei sentimenti per il coinquilino, dichiarando che per lei non si trattava più solo di un gioco.

Il post-programma e la foto del nuovo fidanzato. Una volta spenti i riflettori, il triangolo ha continuato a far discutere. Domenico D’Alterio aveva chiarito la sua posizione, definendo il rapporto con Benedetta esclusivamente amichevole e ammettendo di aver cercato un riavvicinamento con Valentina Piscopo per salvare la loro storia. Benedetta, dal canto suo, aveva preferito mantenere un profilo basso, limitandosi a qualche sporadica apparizione social prima della svolta di queste ore. Adesso, però, attraverso un carosello di foto su Instagram, l'ex gieffina si è mostrata in atteggiamenti affettuosi con un ragazzo la cui identità non è stata ancora svelata ufficialmente. Le immagini mostrano la coppia durante un momento di relax, ma a catturare l'attenzione dei follower è stato soprattutto lo scatto di un bacio, che sembra suggerire l'inizio della nuova storia d'amore.