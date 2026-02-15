Antonio e Valentina di Temptation Island tornano insieme: il tatuaggio per farle dimenticare le chat con l’altra

Un gesto eclatante ha consentito ad Antonio Panico, ex protagonista di Temptation Island, di riconquistare la ex fidanzata Valentina Riccio. I due, reduci dall’ultima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, si erano allontanati da qualche mese per volontà di Valentina. La donna aveva infatti scoperto una serie di chat sul cellulare del fidanzato che testimoniavano la nascita di una complicità tra Panico e un’altra donna.

Furiosa e già ferita dalle mancanze di rispetto ricevute in passato, Valentina aveva deciso di lasciarlo. Ma poche ore fa è arrivata la svolta: Valentina ha accettato di posare per una serie di foto successivamente pubblicate sull’account del compagno. Nelle immagini, i due si mostrano di nuovo vicini e complici. A catturare maggiormente l’attenzione dei follower è il tatuaggio che Panico si è fatto incidere alla base del collo con il nome della fidanzata, un gesto che ha convinto Valentina a perdonarlo e a dare una nuova opportunità al loro rapporto.

Perché Valentina e Antonio si erano lasciati

Valentina e Antonio si erano allontanati a dicembre, dopo che la giovane aveva scoperto sul cellulare di Antonio alcune chat con un’altra ragazza. Panico si era immediatamente difeso, precisando che la donna in questione (salvata in rubrica sotto il nome di “Kekko”) fosse semplicemente un’amica d’infanzia con cui aveva fatto una chiacchierata innocente. Già in quell’occasione, Antonio aveva ribadito di non avere alcuna intenzione di perdere la sua compagna e di voler fare il possibile per riconquistarla.

Il post di Valentina che conferma il ritorno di fiamma

È stata proprio Valentina a confermare esplicitamente il ritorno di fiamma con il compagno. Su Instagram, dopo aver pubblicato una loro foto di coppia, la giovane ha scritto: “L’amore è essere stupidi insieme”. Pace fatta, dunque. Tra i due ogni dissapore si è spento e il matrimonio, sebbene rimandato, sarebbe tornato tra le loro priorità.