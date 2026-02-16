Valentina di Temptation Island criticata per il ritorno di fiamma con Antonio: “Non sono stupida, non giustifico”

Valentina Riccio è stata attaccata sui social dopo aver annunciato il ritorno di fiamma con Antonio Panico. Insieme avevano partecipato all’ultima edizione di Temptation Island e a dicembre si erano poi lasciati. “Non sono stupida, non c’è stato nessun tradimento fisico”, ha precisato lei.

Valentina Riccio e Antonio Panico sono tornati a essere una coppia. I due ex protagonisti di Temptation Island hanno annunciato il ritorno di fiamma dopo aver preso strade separate lo scorso dicembre. Il ragazzo, per riconquistarla, si è tatuato il suo nome sul petto, mentre lei ha pubblicato sui social un loro scatto insieme. Ma, sempre sui social, è stata duramente attaccata per la sua scelta, tanto che ha deciso di rispondere.

Valentina Riccio risponde alle critiche: "Non sono stupida"

Dopo la decisione di tornare insieme all'ex fidanzato, Valentina Riccio è stata travolta dalle critiche sui social. L'ex protagonista di Temptation Island ha precisato che tra loro non c'è stato "nessun tradimento fisico" e che il fatto di aver dato una seconda possibilità ad Antonio non significa che stia giustificando il suo comportamento: "La prossima che fa è fuori casa. Non sono stupida. In questo caso vorrei vedere quante persone fanno anche di peggio e fanno le famiglie del Mulino Bianco". Nel lungo messaggio pubblicato su Instagram ha poi aggiunto che la loro scelta non è dettata dalla necessità di "fare hype": "Non ci entra assolutamente nulla in tasca. Non fingo una separazione che non c'è oppure mi compro i follower per arrivare da qualche parte. Sono semplicemente me stessa, non trattengo nessuno".

Perché si erano lasciati e il ritorno di fiamma

Valentina e Antonio si erano allontanati a dicembre dopo che lei aveva scoperto delle chat del fidanzato con un'altra ragazza. Lui si era immediatamente difeso precisando che la donna in questione (salvata in rubrica sotto il nome di “Kekko”) fosse semplicemente un’amica d’infanzia con cui aveva fatto una chiacchierata innocente. Già in quell’occasione, l'ex volto di Temptation Island aveva ribadito di non avere alcuna intenzione di perdere la sua compagna e di voler fare il possibile per riconquistarla. E, qualche mese dopo, il ritorno di fiamma è stato annunciato: Valentina ha pubblicato su Instagram una loro foto di coppia scrivendo "L'amore è essere stupidi insieme" e Antonio ha mostrato un tatuaggio fatto e dedicato alla fidanzata.