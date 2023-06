Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: “Le sue diversificazioni? Fastidiose, per lui sciocchezze” Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, ha detto cosa pensa dei tradimenti del marito nel corso del loro lungo matrimonio, di cui lui ha parlato come “diversificazioni”: Sono state molto fastidiose e non mi sono mai piaciute. Giurava di non farlo più, ma giurava il falso”.

A cura di Elisabetta Murina

"Le sue diversificazioni sono state molto fastidiose e non mi sono mai piaciute. Giurava di non farlo più, ma giurava il falso". A parlare è Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, a proposito dei tradimenti del marito nel corso del loro lungo matrimonio. Il giornalista e direttore di Libero, intervistato dal Corriere della Sera in occasione dei suoi 80 anni, aveva parlato dell'amore che lo lega alla donna, specificando: "Non l’ho mai tradita. Certo, talvolta, ho diversificato. Quando capisci che sei ancora vivo, un po’ ti ringalluzzisci”.

Cosa pensa Enoe Bonfanti della "diversificazione" di Vittorio Feltri

Intervistata dal Corriere della Sera, Enoe Bonfanti ha raccontato cosa pensa delle "diversificazioni" del marito, che lui non ha mai voluto definire tradimenti. "Sono molto fastidiose e non mi sono mai piaciute. Giurava di non farlo più, ma giurava il falso", ha spiegato la donna. Poi ha aggiunto: "Diceva che erano sciocchezze: si giustificava come quelli che fanno le corna e minimizzano". Il giornalista è presente al suo fianco al momento dell'intervista e, infatti, commenta con ironia: "Che brutta parola le corna!".

L'amore tra Enoe Bonfanti e Vittorio Feltri

L'amore tra Vittorio Feltri e Enoe Bonfanti dura da più di 50 anni. La donna ha definito il suo compagno di vita come un uomo "generoso e diretto", raccontando che "durante il Covid ha aiutato economicamente una prostituta del quartiere che aveva dovuto smettere, perché la sua bambina era tornata a casa dal collegio" e svelando che alla fine era stato proprio lui a trovarle un lavoro in biblioteca. Poi la precisazione del giornalista: "Non sono mai andato con una prostituta". Per Bonfanti, Feltri non è una persona maschilista: "Considera le persone come persone, maschi o femmine che siano. Non giudica quello che uno fa, dice che sono cavoli suoi. l'ho visto anche con i figli".