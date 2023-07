Alessandro Murgia è tornato insieme alla ex moglie? La reazione di Vittoria Deganello Vittoria Deganello commenta un’indiscrezione secondo la quale Alessandro Murgia sarebbe tornato insieme alla moglie Eleonora Mazzarini, madre dei suoi due figli.

A cura di Stefania Rocco

Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne finita nell’occhio del ciclone lo scorso anno a causa di una relazione con Alessandro Murgia (all’epoca ancora legato alla ex moglie Eleonora Mazzarini) è recentemente diventata mamma della piccola Ginevra. La bimba è nata dalla relazione con il calciatore, interrottasi mentre Vittoria era ancora ai primi mesi di gravidanza. Dopo quella rottura, Murgia e Deganello non sono più riusciti a recuperare il loro rapporto, sebbene il calciatore avesse dichiarato di volersi prendere cura della bambina. Poche ore fa, però, l’influencer ha commentato una indiscrezione secondo la quale il suo ex sarebbe tornato vicino alla ex moglie.

L’indiscrezione su Alessandro Murgia e Eleonora Mazzarini

Attraverso un box delle domande – una funzione disponibile su Instagram – Vittoria ha accettato di rispondere alle domande dei suoi followers. “L’ho visto con la ex e i bambini in Sardegna”, è una delle affermazioni comparse tra le Instagram stories di Vittoria, una frase che Vittoria ha scelto di rendere pubblica e che ha così commentato: “Ah, felici loro…Facciamole un in bocca al lupo”. Una replica che tradisce un certo nervosismo a proposito della relazione tra il suo ex e la sua precedente compagna.

Alessandro Murgia ha riconosciuto la figlia di Vittoria Deganello

Murgia, come aveva già annunciato la sorella Nicole subito dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di riconoscere la bambina nata dal legame con Vittoria Deganello e di prendersene cura. Lo ha chiarito (anche) modificando la bio del suo profilo Instagram. “Papà di Dea, Niccolò e Ginevra”, ha scritto il calciatore, includendo la figlia nata dal precedente legame con l’influencer nella lista dei suoi figli. Nessuna indiscrezione è trapelata, invece, a proposito del rapporto con Eleonora, madre dei suoi primi due figli.