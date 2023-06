Vittorio Feltri: “In 55 anni di matrimonio non ho mai tradito mia moglie, talvolta ho diversificato” Il controverso direttore festeggia gli 80 anni con un’intervista al Corriere della Sera e parlando di sua moglie, legato a lei da 55 anni: “Non l’ho mai tradita. Certo, talvolta, ho diversificato. Quando capisci che sei ancora vivo, un po’ ti ringalluzzisci”.

Vittorio Feltri compie 80 anni e il Corriere della Sera gli dedica una lunga intervista. Personaggio molto divisivo, piace tanto o poco ma – come scrive il CorSera – "bisognerebbe sempre diffidare di chi scrive per piacere a tutti". Tra le dichiarazioni più interessanti rilasciate al giornale, quelle sul rapporto con sua moglie: "Non l’ho mai tradita. Certo, talvolta, ho diversificato". Di recente hanno fatto discutere le sue parole insultanti nei confronti degli omosessuali, lui: "Provoco. Quelli abboccano e io mi diverto". L'aldilà: "Non credo in Dio. L'aldilà non esiste. Finisci due metri sotto terra, e buonanotte".

Le parole di Vittorio Feltri

Vittorio Feltri, in riferimento al suo matrimonio con Enoe Bonfanti, ha spiegato: "Non ho mai odiato mia moglie e con le altre non ho mai parlato male di lei né ho pensato di lasciarla". Sui tradimenti, Vittorio Feltri smentisce ma nel suo stile spiega: "Certo, ho diversificato".

Non l’ho mai tradita. Certo, talvolta, ho diversificato. Quando capisci che sei ancora vivo, un po’ ti ringalluzzisci. Con il sesso ho chiuso. Fatica tanta, piacere poco, senza considerare che in certe posizioni, alla mia età, ti senti ridicolo. Poi, sai: organizzare un diversivo, portarla a cena, trovare il posto, richiede tempo. Preferisco leggere un giornale».

Chi è la moglie di Vittorio Feltri

La moglie di Vittorio Feltri si chiama Enoe Bonfanti. È la seconda moglie. La sua prima moglie morì molto giovane, dopo il parto (le prime figlie, Saba e Laura, sono nate da questa unione). La loro storia dura da più di cinquant'anni. Enoe Bonfanti arrivò nella vita del controverso direttore Vittorio Feltri in un momento molto drammatico: "Nella disgrazia", ha raccontato Vittorio Feltri, "ho avuto la fortuna di incontrare una donna che mi ha salvato la vita che è la mia attuale moglie”.