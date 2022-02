Emma Marrone: “Combatto tutti i giorni per le donne e per ogni forma di discriminazione” Reduce dal Festival di Sanremo 2022, Emma Marrone si racconta nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin, parlando della sua vita professionale e privata e della sua lotta in difesa delle donne.

A cura di Elisabetta Murina

Reduce dalla sua esperienza al Festival di Sanremo 2022, dove ha portato il brano Perfetta Così, Emma Marrone si racconta nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin, parlando della sua carriera (anche da attrice) e della sua vita privata.

Il Festival di Sanremo e l'amicizia con Francesca Michielin

Quest'anno Emma Marrone è tornata sul palco dell'Ariston con il brano Ogni Volta è cosi che parla di "giudizi e pregiudizi", di "relazioni tossiche", di situazioni che non possono ripetersi. A dirigere l'orchestra durante le sue esibizioni al Festival è stata Francesca Michielin, con cui è nato un bel legame di amicizia e solidarietà femminile, due ideali in cui la cantante salentina crede molto, perché, dice "a volte i giudizi peggiori arrivano dalle donne verso altre donne e questa è una cosa che mi dispiace".

La lotta in difesa della donne

Emma si batte da sempre per difendere le donne e per la solidarietà femminile, che lei ha la fortuna di vivere in prima persona ma che spesso viene a mancare in altre realtà: "Combatto tutti i giorni per le donne, non solo l'8 marzo. Mi lancio senza paracadute nelle cose in cui credo, senza calcolare i rischi". E aggiunge: "Sono sempre stata così, mi prendevo sempre le cause di tutte. Ci vuole un pò di educazione ai sentimenti, quando le persone ci attaccano non sanno che stiamo già combattendo battaglie importanti".

Il rapporto con il corpo

Anche nei periodi più brutti della sua vita, Emma ha sempre avuto un bel rapporto con il proprio corpo, lo ha sempre amato e apprezzato: "Il mio corpo l'ho amato anche quando non ne ero padrona, non controllavo i suoi cambiamenti, eppure mi andavo bene lo stesso".

La vita privata di Emma

Emma racconta a Silvia Toffanin anche qualcosa della sua sfera privata, dalla casa che ha appena comprato "dopo 12 anni di duro lavoro" all'amore, che al momento non ha ancora trovato: "Spero che arrivi presto qualcuno in casa. Al momento sono single, meglio sola che con chiunque. Però per favore diamoci una mossa che qui stiamo sfiorendo".