Emma accusa Davide Maggio di body shaming: “Gamba importante? Sono perfetta così” e lui: “Vergognati” Davide Maggio aveva criticato il look sfoggiato da Emma Marrone al Festival di Sanremo 2022: “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”. Così, è partito il botta e risposta sui social.

A cura di Daniela Seclì

Scontro social tra Emma Marrone e Davide Maggio. In una diretta, il giornalista ha criticato uno dei look che la cantante ha sfoggiato sul palco del Festival di Sanremo 2022. In particolare, ha puntato il dito contro l'uso delle calze a rete, che a suo dire l'artista non potrebbe permettersi. La risposta di Emma non è tardata ad arrivare.

Cosa ha detto Davide Maggio su Emma Marrone

In una diretta Instagram, Davide Maggio è apparso in disaccordo con il look scelto da Emma Marrone per esibirsi nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, con il brano "Ogni volta è così". Il giornalista, in particolare, non ha approvato l'uso delle calze a rete perché, a suo dire, Emma avrebbe "una gamba importante". Le sue parole sono state: "Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete". Mentre il suo ospite replicava: "E chi l'ha detto?" e lui, lapidario: "Io".

La replica di Emma Marrone a Davide Maggio

Il video è arrivato anche alla diretta interessata, che ha replicato in una serie di Instagram Stories: "Buongiorno a tutti dal Medioevo. Poi il body shaming con il linguaggio politcally correct, non so se sia più imbarazzante o noioso. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze giovanissime". Quindi ha proseguito:

Leggi anche Ogni volta è così, il testo e il significato della canzone di Emma a Sanremo 2022

"Evitate di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto vi dovete vestire come vi pare. Sia che abbiate le gambe importanti o meno. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti. Questo mi fa rendere conto che la mia canzone oltre che bellissima era necessaria in questo Sanremo, perché è importante parlare di femminismo, di donne e di rispetto delle donne. Ragazze non ascoltate questo genere di commenti e siate orgogliose del vostro corpo. Mostratelo per quello che è. Le persone si dimenticano che le parole hanno un peso specifico importante. C'è chi le sa reggere e le vive con ironia e c'è chi è fragile e rischia di cadere in un buco nero senza fine. Però è veramente tutto molto imbarazzante lo devo dire. Non si può più stare zitti davanti al fatto che chiunque possa parlare di un'altra persona, in un modo così scorretto”.

I fan di Emma Marrone si sono scagliati contro Davide Maggio, che ha replicato accusando l'artista di avere aizzato gli hater contro di lui e l'ha invitata a vergognarsi: "Mi fa tanta tenerezza, punta sul body shaming per giustificare semplicemente una scelta di stile. Da Emma Marrone proprio non me l’aspettavo. Anche perché sa benissimo che quando aizza i suoi fan, la shitstorm che scatena è ben più pesante di un commento estetico. Vergognati". Infine, in un post pubblicato su Twitter, Maggio sembra attribuire lo sfogo di Emma Marrone sul suo conto a un tentativo di dare più visibilità alla canzone presentata al Festival di Sanremo: "Eh, bisogna salire dal fondo della classifica. Qualche polemica aiuta sempre".