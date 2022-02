Clerici replica alle parole di Davide Maggio su Emma: “Ma siamo impazziti? Che brutto messaggio”

Dopo le parole di Davide Maggio su Emma Marrone e la replica della cantante, che lo ha accusato di body shaming, scendono in campo anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo per schierarsi dalla parte di Emma. Antonella Clerici ha aperto la puntata di È sempre mezzogiorno del 10 febbraio, commentando l'accaduto.

Davide Maggio, in una diretta su Instagram, aveva detto di Emma Marrone: "Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete". La cantante lo ha accusato di body shaming e ha invitato le donne a non lasciarsi condizionare dalle critiche. Antonella Clerici ha detto la sua a riguardo:

"Mi ha colpito molto questa storia di Emma e del body shaming. Le è stato detto, durante il Festival di Sanremo, che se hai una gamba importante devi evitare di mettere le calze a rete. Ma siamo impazziti? Anzi, proprio perché hai una bella gamba ti devi mettere le calze a rete. È esattamente il contrario. A parte che era elegantissima. Ma questo è uno spunto per dire, che è un brutto messaggio per le ragazze. Già le ragazze si sentono sempre molto inadeguate e invece non è vero. Ragazze, ricordatevi che è l'unicità che fa la differenza. Non è il fatto di conformarsi a quello che fanno tutti. Bisogna essere diverse. Io lo dico sempre. Ho costruito il mio successo, proprio con le mie imperfezioni. Questa è stata la mia forza. Quindi, mi raccomando, siate uniche e vogliatevi bene per quello che siete, senza troppe storie inutili. Tanto non si può piacere a tutti. Fregatevene".