Sonia Lorenzini: “Non sono ingrassata, guardate bene le due foto” L’influencer di Uomini e Donne tornata alla ribalta per alcune accuse di body shaming.

Sonia Lorenzini, modella e influencer italiana che è diventata famosa grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, è ritornata alla ribalta per alcune accuse di body shaming, ricevute via Instagram. La ricordiamo anche per essere stata una concorrente del Grande Fratello Vip, edizione 2020, ma intanto la ex compagna di Federico Piccinato si ritrova in una shit storm non da poco.

Gli attacchi a Sonia Lorenzini

Per le foto pubblicate su Instagram, Sonia Lorenzini è stata accusata: "Ma alla gente farti notare che sei ingrassata fa perdere peso invece?". Ecco il suo sfogo postato sui social:

ma alla gente farti notare che sei ingrassata fa perdere peso invece? Chiedo perché da quando mi sono mostrata in costume ci hanno tenuto 8in tanti a sottolineare la cosa… volevo rassicurare tutti che io con i miei chili di più sto bene lo stesso…

Le foto pubblicate su Instagram da Sonia Lorenzini

Tutto nasce da due fotografie che Sonia Lorenzini ha pubblicato su Instagram. Si tratta di alcuni scatti che fanno riferimento a una vacanza che ha fatto alle Maldive. La differenza tra le due fotografie ha portato molti a pensare che la social influencer fosse ingrassata, cosa che però non è accaduta. Ecco la versione dei fatti, con tanto di sfogo, di Sonia Lorenzini.

La differenza tra la prima e la seconda foto sta semplicemente nella postura….

Ho imparato ad amare un po’ di più le mie forme e si ho messo qualche chilo come qualcuno indelicatamente mi ha fatto notare in questi giorni…

Se non ho un corpo asciutto, non sono decisamente tirata, ho perso negli ultimi mesi massa muscolare perché mi sono allenata poco… ma va bene così e sti cazzi!

Sui social network, tanti hanno commentato la fotografia per sostenere la ragazza nata in seno a Uomini e Donne: "Vorrei aver messo i chili che dicono proprio come li hai messi tu".