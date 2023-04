Emily Ratajkowski sul bacio con Harry Styles: “Vivo una fase di incontri, mio figlio ha la priorità” Emily Ratajkowski rompe il silenzio e in una lunga intervista a Vogue Spagna ha spiegato cosa pensa del gossip che la vede protagonista al fianco di Harry Styles: “Sto vivendo una fase di incontri, mio figlio e il lavoro sono la mia priorità”. Su Olivia Wilde, ex del cantante e sua amica: “Faccenda spiacevole”.

A cura di Gaia Martino

Dopo circa un mese dalla diffusione del video nel quale bacia Harry Styles, Emily Ratajkowski rompe il silenzio. In una lunga intervista a Vogue Spagna ha parlato della sua lunga carriera di attrice, modella e scrittrice, poi dei continui gossip che circolano sul suo conto: "Sono passata da una relazione di 3 anni a una di 4, è la prima volta che mi trovo nella fase delle "frequentazioni", è tutto molto strano".

Le parole di Emily Ratajkowski sul bacio con Harry Styles

Emily Ratajkowski ha definito il bacio con Harry Styles come "un'esperienza" diventata argomento di interesse per la cronaca rosa. "È molto strano vivere certe avventure che tutti conoscono e commentano. Sono passata da una relazione di tre anni a una di quattro, quindi è la prima volta, dopo molto tempo, che mi trovo in una fase di incontri", le parole a Vogue Spagna. La supermodella ha spiegato che la sua vita si concentra principalmente sul figlio e sul lavoro, temi che "non suscitano gli stessi titoli di giornale". Ha confessato di non reagire bene alla sua sovraesposizione mediatica: "Ora, quello che comincia a preoccuparmi davvero è mio figlio. È complesso spiegargli il nostro rapporto con i paparazzi. Non voglio che abbia paura di loro. Ma, allo stesso tempo, deve sapere che non sono suoi amici. Se gli succedesse qualcosa, non correrebbero per proteggerlo. Sono sicura che prima farebbero una foto".

Il rapporto con Olivia Wilde, ex di Harry Styles e sua amica

Sul rapporto con Olivia Wilde, ex fidanzata di Harry Styles e sua cara amica, si è limitata a citare lo slut shaming – frutto di preconcetti che puntano a giudicare il comportamento di una donna – sostenendo che ora sia lei ad esserne vittima. Non ha mai avuto un confronto con l'attrice e regista così come si vociferava in giro, ha spiegato, prima di concludere: "È solo una faccenda spiacevole".