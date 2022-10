“Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri sono in crisi, il matrimonio è arrivato al capolinea” Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo, Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri starebbero attraversando un momento di crisi e il loro matrimonio, celebrato nel 2014 e dal quale è nata la figlia Skyler Eva, sarebbe arrivato al capolinea.

A cura di Elisabetta Murina

Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri sarebbero in crisi. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Nuovo, secondo cui il matrimonio tra la showgirl e il chirurgo, che vivono stabilmente a Los Angeles e hanno una figlia insieme, sarebbe arrivato al capolinea. La coppia si è sposata nel 2014 ad Alghero, per poi trasferirsi in America dove è nata la piccola Skyler Eva.

La presunta crisi tra Elisabetta Canalis e il marito

"Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione”. Così si legge sul settimanale Nuovo, che nell'ultimo numero ha lanciato l'indiscrezione sulla vita dell'ex showgirl Elisabetta Canalis. Pare quindi che il matrimonio con il chirurgo Brian Perri, sposato in Sardegna nel 2014, stia attraversando un momento di crisi. Non è chiaro se si tratti di un periodo transitorio o se, tra loro, l'amore sia ufficialmente arrivato al capolinea. Per il momento i diretti interessati non si sono esposti. Sui social l'ultima foto insieme, anche con la figlia Skyler Eva, risale allo scorso agosto. Indizio che in questi mesi potrebbe effettivamente essere successo qualcosa.

La storia d'amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono conosciuti nel 2012 durante un party di Halloween. Due anni dopo, nel 2014, sono convolati a nozze ad Alghero, città natale della showgirl. Un colpo di fulmine per entrambi, tanto che la stessa showgirl per amore ha deciso di trasferirsi stabilmente negli Stati Uniti. A Los Angeles è diventata mamma per la prima volta: nel 2015 è nata la piccola Skyler Eva, che oggi ha 7 anni. Pare che Elisabetta Canalis non abbia escluso la possibilità di tornare a vivere in Italia una volta che il marito, chirurgo di professione, avrà finito la sua esperienza lavorativa.