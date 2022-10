Elisabetta Canalis altro che crisi, le foto di Halloween con il marito e la piccola Skyler Eva Da settimane si rincorrono le voci su una presunta crisi tra la showgirl e il marito Brian Perri, ma per il momento i due non potrebbero sembrare più vicini. Insieme alla figlia Skyler Eva hanno festeggiato Halloween, la ricorrenza che li aveva fatti conoscere nel 2012 ad una festa.

A cura di Giulia Turco

Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri non sembrano affatto ad essere in crisi. Il gossip di recente ha parlato di un allontanamento per la showgirl e il chirurgo, che hanno in comune la figlia Skyler Eva. Eppure a giudicare dagli ultimi scatti postati sui social sembrerebbero una famiglia unita e molto serena.

I festeggiamenti di Halloween di Elisabetta Canalis

Com’è noto Elisabetta Canalis e la sua famiglia vivono negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove la festività di Halloween è particolarmente sentita. Ecco perché non hanno voluto rinunciare a celebrare a dovere tutti insieme. La showgirl ha aperto le danze celebrando con una serata al Bar Lis, un noto locale con terrazza che affaccia sulle strade di Hollywood. Qui era stata organizzata una serata a tema burlesque, alla quale Elisabetta ha partecipato indossando una parrucca a caschetto e una tuta ricoperta di micro cristalli. Il giorno dopo via ai festeggiamenti dei più piccoli: insieme al marito Brian Perri ha accompagnato la piccola Skyler Eva ad una festa, travestita da maghetta di Harry Potter.

Le voci sulla presunta crisi col marito Brian Perri

A diramare la voce sulla presunta rottura sempre più vicina erano state le pagine del settimanale Nuovo. “Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione”. Per il momento però, nessuna conferma da parte dei diretti interessati, anzi. I due si sono conosciuti nel 2012 proprio durante una festa di Halloween, data alla quale sono particolarmente legati. Due anni dopo si sono sposati in Sardegna, ad Alghero, cittadina di origine di Elisabetta, per poi trasferirsi insieme meglio Stati Uniti e dar vita alla loro famiglia. La piccola Skyler è nata nel 2015 a Los Angeles, ma conosce bene l’Italia visto che la mamma la porta con sé in vacanza non appena ne ha l’occasione.