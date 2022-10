Elisa Esposito su TikTok: “Stavo per morire e ho rischiato la cecità” Nel video “Una parte di me che non vi ho mai raccontato prima”, Elisa Esposito rivela la verità sulla sua nascita: “Stavo per morire e ho rischiato di rimanere cieca”.

Elisa Esposito, stella di TikTok con le sue lezioni di cörsivœ, si è raccontata ai suoi follower svelando qualcosa di mai raccontato prima nel video "Una parte di me che non vi ho mai raccontato prima". L'aneddoto risale alla sua nascita, il 24 luglio 2002 quando sua madre iniziò a non sentirla più nel pancione. Era il nono mese di gravidanza. Elisa spiega: "Sono passati 20 anni da quel giorno, la cicatrice c’è ancora e la porto con tanta felicità, ormai fa parte di me, anche se tendo a nasconderla spesso".

Il racconto

La madre di Elisa Esposito, arrivata in ospedale, dopo delle visite, riceve la comunicazione: si procede con un parto cesareo d'urgenza. Il motivo? Il cordone ombelicale era attorno al collo ed Elisa ha rischiato di soffocarsi. Però, l'intervento non è andato per il verso giusto. Il cordone era praticamente molto vicino all'occhio che è stato intaccato dal bisturi. Questione di millimetri ed Elisa sarebbe potuta rimanere cieca. Nata sotto peso, appena due chili, poi la storia ha avuto un lieto fine. E una cicatrice, come ha raccontato lei stessa.