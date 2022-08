Edoardo Tavassi sull’ex Diana Del Bufalo: “L’unica che mi ha fatto stare bene in tutta la mia vita” Edoardo Tavassi racconta del rapporto con le sue ex Lucia e Diana Del Bufalo, oggi sue care amiche. L’attrice è stata la donna che lo ha fatto stare meglio in tutta la sua vita, ha confessato: “Le voglio un gran bene e c’è il massimo rispetto sotto ogni punto di vista”.

Uno dei protagonisti dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi, rimpiange ancora la mancata opportunità di arrivare sino alla finale del reality. Per un infortunio ha dovuto lasciare prima del previsto l'Honduras, "un'esperienza che tutti dovremmo vivere, capisci l'importanza delle piccole cose" ha raccontato a Novella 2000. Nel corso dell'intervista ha svelato che soprattutto di notte sentiva la mancanza di casa, in particolare delle sue ex, Lucia e Diana Del Bufalo. Nonostante le storie d'amore siano giunte al capolinea, l'ex naufrago oggi le considera carissime amiche: "Mentre ero all'Isola si vedevano insieme a casa mia per vedere il reality".

Le parole di Edoardo Tavassi sulle sue ex Lucia e Diana

Nel corso del programma condotto da Ilary Blasi Edoardo Tavassi ha imparato a dare valore alle piccole cose, "quelle che la quotidianità e gli impegni non ti fanno apprezzare" ha spiegato. A mancargli maggiormente le sue ex fidanzate: "Parenti a parte, Lucia, una mia ex, che ora è una mia grande amica e socia della mia società" – ha raccontato – "E Diana, anche lei diventata mia amica, dopo la fine del nostro amore". Con la Del Bufalo il fratello di Guendalina Tavassi ha avuto una relazione, trasformatasi poi in amicizia.

Diana è di sicuro la donna che mi ha fatto stare meglio in tutta la mia vita. Tra noi oggi c'è una grande amicizia, è quasi una sorella per me. Fa parte della mia comitiva e delle persone che frequento quotidianamente. Credo che l'amicizia e l'affetto siano cose che durano sempre, mentre l'amore purtroppo può anche finire. Le voglio un gran bene e c'è il massimo rispetto sotto ogni punto di vista.

"Sono single per scelta"

A Novella 2000 Edoardo Tavassi ha confessato di essere single per scelta, cerca una donna che lo faccia divertire e con cui stare per il resto della vita.

In passato mi bastava che una donna fosse bella e subito la volevo conquistare. Oggi ho bisogno di una donna che mi faccia divertire, che mi faccia stare bene principalmente dal lato emotivo. Lei deve essere più simpatica di me.

Nonostante non abbia ancora trovato la persona giusta, sogna un futuro come padre e marito: "Sogno di sposarmi, avere una bella famiglia. Vivo la vita come se fosse un libro da riempire di esperienze ma prima di fare un passo importante, matrimonio e figli intendo, devo essere strasicuro di avere accanto chi starà con me per sempre".