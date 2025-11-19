Edoardo De Laurentiis è diventato papà: come si chiama la prima figlia con Teresa Mendozza

Questa mattina è nata la nipote di Aurelio De Laurentiis: Edoardo, vice presidente del Napoli e la fidanzata e futura moglie Teresa Mendozza hanno dato il benvenuto a Mariavittoria De Laurentiis.

Fiocco rosa in casa SSC Napoli. Edoardo De Laurentiis, figlio del noto imprenditore Aurelio De Laurentiis e vice-presidente della squadra azzurra, è diventato papà in queste ore. La fidanzata Teresa Mendozza ha partorito questa mattina la loro prima figlia insieme: con un post pubblicato sui profili social, la società ha dato il benvenuto a Mariavittoria De Lauretiis. Questo il tweet pubblicato nelle ultime ore:

Fiocco rosa in casa azzurra: è nata Mariavittoria De Laurentiis! A Edoardo e Teresa gli auguri di tutto il Napoli.

La coppia ha dato il benvenuto alla prima figlia, e ora il prossimo step di vita insieme sarà convolare a nozze. Nel gennaio 2024 il vice presidente del Napoli ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata con la quale sta insieme da circa 3 anni: si è inginocchiato davanti a lei, alla presenza di pochi amici intimi, durante una serata in un locale di Napoli. Dopo la consegna dell'anello, per Terry Mendozza è arrivata un'altra sorpresa: dalla strada ha potuto ammirare uno spettacolo di fuochi d'artificio, abbracciata al suo futuro marito.

Chi è Teresa Mendozza, la futura moglie di Edoardo De Laurentiis e madre di sua figlia

Teresa Mendozza (foto Facebook)

Teresa Mendozza, futura moglie di Edoardo De Laurentiis e madre di sua figlia Mariavittoria, è originaria di San Benedetto del Tronto, stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook, ma vive a Napoli da tempo. Oggi descrive la sua professione come "dottoressa di psicologia", si legge sul suo profilo Instagram il quale risulta privato. Imprenditrice, a capo di un B&B di lusso posizionato nel cuore della città partonopea, è sconosciuta la sua età. In passato ha lavorato per alcune emittenti televisive locali, in Campania. Fidanzata con Edoardo De Laurentiis, ha reso ufficiale la loro storia d'amore su Facebook nel marzo 2023.