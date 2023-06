È morto il padre di Rocio Munoz Morales: “Riposa in pace, papà” È morto il padre di Rocío Munoz Morales. Era malato da tempo e la stessa attrice aveva più volte condiviso con i suo follower le notizie e gli aggiornamenti circa le condizioni di suo padre.

È morto il padre di Rocío Munoz Morales. Era malato da tempo e la stessa attrice aveva più volte condiviso con i suo follower le notizie e gli aggiornamenti circa le condizioni di suo padre. Il signor Manuel Munoz Morales non ce l'ha fatta. Ecco il messaggio dell'attrice: "Por siempre en mi corazón papá. Descansa En Paz". Per sempre nel mio cuore, papà. Riposa in pace.

Manuel Munoz Morales era il primo fan di Rocioù

Manuel Munoz Morales era da sempre il primo grande fan di Rocìo Munoz Morales. Nel mese di marzo, l'attrice aveva raccontato tutte le difficoltà e tutte le paure perché da un mese l'uomo combatteva tra la vita e la morte:

Papà, da un mese stai, anzi stiamo, perché non sei solo, combattendo per la vita, lottando con tutte le tue e le nostre forze. E posso solo dirti, con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente… Ti amo.

E aveva condiviso una fotografia nella quale il padre era in salute e al suo fianco.

Ora che il padre è passato dall'altra parte, Rocìo Munoz Morales si chiude nel ricordo e nel rispetto della sua grande storia e della sua vita. Aveva scritto di lui: "Papà tu un combattente lo sei sempre stato: ti adoro, sono molto orgogliosa di averti come padre". E c'era anche un messaggio per il suo compagno di vita, Raoul Bova, con cui sta insieme da dodici anni: "Non posso dimenticare anche il papà che ho scelto per le mie piccole, Alma e Luna, un papà innamorato, un papà che ci protegge, che ci cura, che vuole scoprire il mondo nuovamente con le nostre figlie".

Il cordoglio degli amici

In tanti, tra amici e colleghi, hanno scritto e omaggiato la scomparsa, come lo scrittore Luca Bianchini: "Che dolore ti abbraccio forte forte". Il modello e attore Francesco Scognamiglio: "Un bacio grande amore mio".