Dominic Purcell e il gossip in casa Cyrus: ha sposato la mamma, ma prima stava con la figlia Scandalo in casa Cyrus: l’attore di Prison Break ha sposato Tish, madre di Miley e Noah, ma prima stava proprio con la sorella minore della cantante che non parlerebbe più con la famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dominic Purcell ha rovinato la famiglia Cyrus. L'attore di Prison Break ha sposato Tish Cyrus, madre di Miley e Noah, ma a quanto sembra era stato fidanzato già proprio con la sorella minore della cantante. Questo, stando a quanto anticipa People, spiegherebbe perché Noah non rivolgerebbe più la parola a sua mamma.

Noah Cyrus non parla più con sua madre

Una fonte ha rivelato a People che Noah Cyrus e Dominic Purcell avevano una relazione prima che l'attore di Prison Break, 54 anni, sposasse la madre, che di anni ne ha 56. Noah, 24 anni, si sarebbe sentita offesa dal fatto che sua madre abbia sposato proprio il suo ex compagno, considerando che lei era a conoscenza di tutto. La fonte rivela: "Noah e Dominic si frequentavano in modo occasionale, a tratti. Hanno smesso di vedersi e poi è iniziato qualcosa con Tish". Il punto è proprio questo: Tish sapeva che Dominic Purcell era stato con sua figlia e quando è iniziata la relazione, Tish non ha mai trovato il modo di parlare con Noah prima delle celebrazioni e del matrimonio.

Le tensioni in casa Cyrus

Questa notizia arriva in un momento in cui le tensioni sono altissime in casa Cyrus. Come è noto, non c'è grande affetto tra Billy Ray Cyrus, padre di Noah e Miley, e la sua ex moglie. Quello che è successo ha finito per riavvicinare, e di molto, proprio Noah e Billy Ray Cyrus che hanno comunque da sempre avuto un rapporto molto stretto. La stella della musica country, 62 anni, ha divorziato da Tish nel 2022, dopo più di 28 anni di matrimonio. Oltre a Miley, 31 anni, e Noah, hanno avuto anche la figlia Brandi, 36 anni e i figli Trace, 35 e Braison, 29. In questa situazione, non è chiaro invece da che parte stia Miley Cyrus. People ha cercato un commento sia da Noah che da rappresentanti di Tish e Dominic Purcell, ma non c'è stato alcun tipo di replica.