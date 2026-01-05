Domenico D’Alterio ha smesso di fare l’operaio dopo il GF: “Vorrei recitare, non ho problemi con le telecamere”

Finita la partecipazione al Grande Fratello, Domenico D’Alterio non è tornato a fare l’operaio, lavoro che svolgeva prima di entrare nella Casa. È stato lo stesso ex gieffino a confidare ai suoi fan il desiderio di dare una svolta alla propria vita professionale, approfittando della popolarità conquistata grazie alla partecipazione al reality condotto da Simona Ventura. Il suo sogno, al momento, sarebbe quello di continuare a lavorare in tv, pur non avendo ancora le idee completamente chiare sul percorso da intraprendere.

Il desiderio di Domenico D’Alterio: restare nel mondo della tv

Domenico, via Instagram, ha fatto sapere di non essere tornato al suo lavoro una volta terminata l’esperienza nella Casa del reality di Canale 5. Ex operaio, ha rivelato di ambire a qualcosa di diverso, nella speranza di poter sfruttare al massimo questa occasione per rivoluzionare la propria vita. L’obiettivo, ha chiarito, non sarebbe però ancora perfettamente definito.

“Mi piacerebbe fare tv perché, grazie al GF, ho capito che non ho problemi a stare davanti alle telecamere”, ha fatto sapere Domenico, raccontando di non avere ancora le idee chiare sull’eventuale percorso da abbracciare. Tra le possibilità, due sembrerebbero aver catturato maggiormente il suo interesse: la recitazione e la moda.

È finita la storia d’amore con Valentina Piscopo?

A cambiare davvero, almeno per il momento, più che la sfera professionale sembrerebbe essere quella privata. Da quando è terminata la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello, Domenico avrebbe infatti interrotto definitivamente la relazione con Valentina Piscopo, compagna a intermittenza da circa dieci anni e madre di sua figlia.

I due, fatta eccezione per qualche sporadica apparizione insieme subito dopo l’uscita dal reality, avrebbero deciso di separare le proprie strade. A suggerirlo è il fatto che D’Alterio sia stato fotografato sempre più spesso in compagnia di Benedetta Stocchi, la coinquilina conosciuta nella Casa, e che l’ex gieffino abbia trascorso il Capodanno con gli amici conosciuti in tv invece che con la sua famiglia. Valentina e la piccola Paola, infatti, hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno senza di lui.