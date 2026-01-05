Anticipazioni Uomini e Donne 5 gennaio: a breve la scelta di Cristiana Anania, caos nel trono di Sara Gaudenzi

Le anticipazioni esclusive di Uomini e Donne. Nella registrazione di lunedì 5 gennaio, la tronista Cristiana Anania ha annunciato che a breve farà la sua scelta. Caos nel trono di Sara Gaudenzi. Isabella ha baciato Mario Lenti, poi ha scoperto che pochi giorni prima l’uomo aveva baciato anche Magda.

Le anticipazioni esclusive di Uomini e Donne della puntata registrata lunedì 5 gennaio. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, non sono mancati i colpi di scena, sia nel Trono Classico che nel Trono Over. La tronista Cristiana Anania ha fatto un'esterna con Federico nel corso della quale il corteggiatore ha dichiarato di essere pronto a lasciare il programma con lei. In studio, la donna ha confermato di essere stata benissimo con lui. Poi, è andata in onda la romantica esterna con Ernesto sotto il cielo di Roma. Si sono scambiati un bacio e il corteggiatore ha confermato di essere innamorato della tronista. Entrato in studio, tuttavia, Ernesto ha espresso il timore di non essere la scelta di Cristiana. La tronista ha assicurato di essere stata bene con lui, poi ha annunciato che a breve farà la sua scelta.

Veniamo a Sara Gaudenzi. Dopo la scorsa puntata, Marco si era eliminato. In studio ha ribadito la sua intenzione di lasciare il programma perché in questi giorni ha notato di non avere pensato alla tronista. Sara lo ha lasciato andare perché non intende inseguire nessuno. Tensioni anche con Jakub. Il corteggiatore, dopo una discussione avuta in camerino, non si è presentato in studio. Sara ha comunicato la sua decisione di andare a trovarlo a Verona per avere un chiarimento. Prima di uscire dallo studio, la tronista ha voluto incontrare Simone, con il quale ha trascorso una bella esterna e ha ballato con lui.

Uno dei cavalieri più seguiti del Trono Over, Mario Lenti, sta continuando a conoscere Isabella. I due si sono concessi una romantica esterna. Hanno cenato insieme e si sono baciati. Insomma, tutto sembrava andare per il meglio. Ma il programma di Maria De Filippi ci ha insegnato che in amore l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Infatti, Isabella ha scoperto che pochi giorni prima dell'uscita con lei, Mario ha rivisto Magda e anche tra loro c'è stato un bacio. In studio, secondo quanto abbiamo appreso, Mario avrebbe minimizzato le effusioni condivise con Magda, che ci sarebbe rimasta male. Non contento del caos già scatenato, Mario Lenti ha detto di essere interessato anche a Cinzia, che tuttavia ha chiarito di non avere intenzione di tornare a frequentarlo.

Sempre nel Trono Over, Rosanna ha manifestato il suo interesse per Alessio Pili Stella. Per sorprenderlo, gli ha fatto recapitare un invito in cui gli ha proposto di cenare insieme. Se in precedenza il cavaliere del Trono Over si è dimostrato non del tutto convinto di avere un interesse nei confronti di Rosanna, stavolta ha accettato di uscire con lei e ha anche ammesso di avere pensato spesso alla dama nei giorni scorsi. Dovremo attendere le prossime puntate per scoprire come andrà tra di loro.

Novità anche sul fronte di Carlo e Sabrina. Hanno trascorso le feste nella città della dama del Trono Over. Tornati in studio, Carlo le ha proposto di lasciare insieme il programma. Purtroppo la risposta non è stata quella sperata. La donna, infatti, ha confidato di avere bisogno di più tempo prima di compiere un passo così importante. Inoltre, intende proseguire la conoscenza con Cristian. Quest'ultimo, al contrario, decide di chiudere con lei per via dell'evidente intimità raggiunta con Carlo. Per la dama, nel corso della registrazione di Uomini e Donne di oggi, è arrivato in studio anche un nuovo corteggiatore, un uomo di nome Franco, ma Sabrina ha deciso di non conoscerlo.

Prosegue la conoscenza tra Edoardo e Paola. Il cavaliere è andato a trovare la dama a Catania. Tra loro ci sono stati dei baci. Intanto, sono arrivate tre dame per Edoardo, ma il cavaliere ne ha tenuto solo una di nome Sabrina. Paola ci è rimasta male, non immaginava che Edoardo volesse conoscere altre donne. Barbara è intervenuta e si è detta convinta che Edoardo non sia realmente interessato a Paola.

Continua anche la frequentazione tra Sebastiano ed Elisabetta. Sebastiano ha trascorso dieci giorni dalla dama. Tra loro un solo problema. L'uomo vorrebbe condividere il letto con Elisabetta, mentre lei preferisce dormire da sola. Per Sebastiano è scesa una donna di nome Manuela, che il cavaliere ha deciso di tenere per andare a prendere insieme un aperitivo. La reazione di Elisabetta è stata furiosa.