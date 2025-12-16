Grande Fratello, Anita Mazzotta è la superfinalista: i nomi dei finalisti
La puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 15 dicembre è stata ricca di verdetti importanti. Domenico D'Alterio è stato eliminato. Anita Mazzotta è stata proclamata superfinalista. I finalisti, invece, sono Grazia Kendi, Giulia Soponariu, Jonas Pepe e Omer Elomari. Nel corso della puntata, il confronto tra Valentina Piscopo, Domenico D'Alterio e Benedetta Stocchi. Sorprese per i concorrenti e la decisione di Anita di non leggere la lettera ricevuta da suo padre. Giovedì 18 dicembre, la finale. La prima sfida al televoto vedrà protagonisti Jonas e Omer.
Chi è la superfinalista del Grande Fratello
La superfinalista del Grande Fratello è Anita Mazzotta. La concorrente avrà diritto a un importante privilegio. Potrà infatti sottrarsi alle prime sfide al televoto che si terranno nel corso della finale di giovedì 18 dicembre e salire direttamente sul podio. La sua proclamazione è stata ottenuta tramite il voto segreto espresso dai suoi compagni che dovevano rispettare una sola regola: nessuno di loro poteva votare se stesso.
Chi sono i finalisti del Grande Fratello
I finalisti del Grande Fratello sono:
- Grazia Kendi,
- Giulia Soponariu,
- Jonas Pepe
- Omer Elomari.
Omer Elomari si è aggiunto nell'ultima puntata, vincendo la sfida al televoto con Domenico D'Alterio. Inoltre, come dicevamo, in finale ci sarà anche Anita Mazzotta, in qualità di superfinalista. Il primo televoto di giovedì 18 dicembre vedrà Jonas contro Omer.
Cosa è successo nella puntata del 15 dicembre
Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 15 dicembre, tante sorprese per i concorrenti e alcuni faccia a faccia. Omer ha avuto modo di rivedere Rasha, che è stata eliminata la settimana scorsa. Inoltre, Valentina Piscopo ha avuto un confronto sia con Benedetta che con l'ex compagno Domenico. Jonas, invece, ha rivisto i suoi fratelli. Anita si è rifiutata di ascoltare le parole che il padre ha scritto in una lettera:
È stato assente per 26 anni, si è fatto vivo solo quando ha saputo cosa è successo (si riferisce alla morte della madre, ndr). Io oggi ho un altro papà che si chiama Vincent e pur non essendo papà di sangue, si è preso cura di me. Lui avrà tempo di scrivermi fuori. Una figlia ti ricordi di avercela dal giorno zero, non quando la vedi in televisione.