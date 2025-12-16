Grande Fratello, Anita Mazzotta è la superfinalista: i nomi dei finalisti

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 15 dicembre Domenico D’Alterio è stato eliminato, Anita Mazzotta è stata proclamata superfinalista. I finalisti, invece, sono Grazia Kendi, Giulia Soponariu, Jonas Pepe e Omer Elomari.

La puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 15 dicembre è stata ricca di verdetti importanti. Domenico D'Alterio è stato eliminato. Anita Mazzotta è stata proclamata superfinalista. I finalisti, invece, sono Grazia Kendi, Giulia Soponariu, Jonas Pepe e Omer Elomari. Nel corso della puntata, il confronto tra Valentina Piscopo, Domenico D'Alterio e Benedetta Stocchi. Sorprese per i concorrenti e la decisione di Anita di non leggere la lettera ricevuta da suo padre. Giovedì 18 dicembre, la finale. La prima sfida al televoto vedrà protagonisti Jonas e Omer.

Chi è la superfinalista del Grande Fratello

La superfinalista del Grande Fratello è Anita Mazzotta. La concorrente avrà diritto a un importante privilegio. Potrà infatti sottrarsi alle prime sfide al televoto che si terranno nel corso della finale di giovedì 18 dicembre e salire direttamente sul podio. La sua proclamazione è stata ottenuta tramite il voto segreto espresso dai suoi compagni che dovevano rispettare una sola regola: nessuno di loro poteva votare se stesso.

Chi sono i finalisti del Grande Fratello

I finalisti del Grande Fratello sono:

Grazia Kendi,

Giulia Soponariu,

Jonas Pepe

Omer Elomari.

Omer Elomari si è aggiunto nell'ultima puntata, vincendo la sfida al televoto con Domenico D'Alterio. Inoltre, come dicevamo, in finale ci sarà anche Anita Mazzotta, in qualità di superfinalista. Il primo televoto di giovedì 18 dicembre vedrà Jonas contro Omer.

Cosa è successo nella puntata del 15 dicembre

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 15 dicembre, tante sorprese per i concorrenti e alcuni faccia a faccia. Omer ha avuto modo di rivedere Rasha, che è stata eliminata la settimana scorsa. Inoltre, Valentina Piscopo ha avuto un confronto sia con Benedetta che con l'ex compagno Domenico. Jonas, invece, ha rivisto i suoi fratelli. Anita si è rifiutata di ascoltare le parole che il padre ha scritto in una lettera: