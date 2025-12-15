Rasha e Omer fanno pace al GF: “Mi sei mancato, l’orgoglio l’ho lasciato a casa” e scatta il bacio

Nella puntata del 15 dicembre del Grande Fratello, Rasha e Omer fanno pace dopo il brutto litigio della scorsa settimana. I due si rivedono e si baciano, promettendosi di capire fuori come andranno le cose.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di lunedì 15 dicembre del Grande Fratello, quella che sarebbe dovuta essere la finale, spostata invece a giovedì 18, non mancano colpi di scena che addolciscono questo rush conclusivo del programma. Il pubblico a casa, infatti, ha potuto assistere ad un momento piuttosto romantico, che ha visto protagonisti Rasha, uscita la scorsa settimana dalla Casa e Omer.

La sorpresa di Rasha a Omer dopo il litigio

Ad interrogare il gieffino in merito alla settimana trascorsa lontano dalla donna che, fino a qualche giorno prima, gli aveva fatto perdere la testa, interviene a inizio puntata Simona Ventura, che chiede ad Omer come abbia trascorso questi giorni: "Non è stato semplice e nemmeno difficile, ho fatto quello che lei avrebbe fatto, godersi l’ultima settimana" dice il 30enne e poi aggiunge una considerazione in merito al brusco litigio con il quale si sono separati:

Ci siamo capiti molto male, ci siamo capiti quando il danno era stato fatto. Volevo chiarire con lei, ma lei non c’è e quando uscirò di qui andrò a trovarla, per capire come dobbiamo metterci.

Non il modo migliore per separarsi ad un passo dalla finale, ed è per questo motivo che a distanza di una settimana, sbollita la rabbia del momento, la gieffina torna in casa per fare una sorpresa al suo Omer. Come nei migliori film romantici, provvista di cartelli, Rasha scrive: "Sono qui per te. L’orgoglio l’ho lasciato a casa. Mi sei mancato, ti aspetto". Un messaggio davanti al quale Omer non riesce a trattenere l'emozione, che diventa ancor più grande nel momento in cui la gieffina entra in casa.

Leggi anche Perché Francesca Carrara e Simone De Bianchi non saranno in studio al GF durante la puntata del 15 dicembre

I due si trovano uno di fronte all'altra senza potersi toccare, bloccati dal freeze, ed è Rasha a parlare mettendo in luce le sue emozioni, cosa l'avesse fatta arrabbiare la settimana precedente e di cosa si è resa conto in questi giorni di lontananza:

Buonasera, allora, ti ho guardato tutta la settimana, sono emozionantissima, ho ragionato e ho capito tante cose, ci siamo riconosciuti dal primo sguardo, hai capito il mio carattere, le mie fragilità e le hai protette. Abbiamo fatto un casino, io ero stanca e mi sono chiusa, tu hai dubitato di me, che ci serva da lezione, perché siamo due teste dure, mi sei mancato da impazzire, sto tremando.

Sbloccato il freeze i due si abbracciano e baciano, per poi commentare: "Non eravamo più lucidi, due teste dure non ha aiutato, io mi sono rivista, ho visto tante cose, ho rivisto lui" dice Rasha interrotta da Simona Ventura che le dice: "Allora hai cambiato idea" riferendosi a quanto aveva detto post puntata su Omer, e lei: "Non è questione di cambiare idea, abbiamo litigato e io ero arrabbiata".

Il commento di Sonia Bruganelli

Arriva anche il commento di Sonia Bruganelli che con il suo fare analitico non può che contestare il modo in cui è avvenuta questa pace, così improvvisa:

Io non posso far finta che Rasha abbia detto la qualunque su Omer, anche qui accanto a me, lui ha dubitato di me. È quello che succede quando uno esce dalla casa, ti vedi e ti rendi conto di come sei stato. Adesso Rasha torna un po’ in gioco, perché Omer corre per la finale.

La gieffina prontamente risponde: "Sonia ero ferita, lui aveva dubitato di me. E poi che strategia sarebbe uscire ad un passo dalla finale?" e l'opinionista: "Eh vabbè, si sa che l'amore è bello, attira sempre anche il pubblico" chiudendo così lo spazio dedicato alla coppia in puntata.