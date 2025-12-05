Omer e Rasha si separano al Grande Fratello, lui: “Non ti sopporto più, non riesco nemmeno a guardarti”

Omer Elomari e Rasha Younes sembrano essere ai ferri corti al GF. Nelle ultime ore si sono definitivamente separati, dopo un acceso botta e risposta. Lui ha accusato l’inquilina di “voler solo giocare per la finale”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è tensione nella casa del Grande Fratello tra Omer Elomari e Rasha Younes. I due già da alcuni giorni non fanno altro che litigare e nelle ultime ore si sarebbero allontanati al punto di decidere di mettere un punto alla loro conoscenza. Tutto è iniziato, si presuppone, dall'ingresso di Dolce Dona, nuova concorrente proveniente dal Big Brother VIP Kosova, che ha scatenato la gelosia di Rasha. Le continue provocazioni della Younes in queste ore hanno fatto storcere il naso a Omer che ha rivelato di "non sopportarla più".

"Sta anticipando, mette le mani avanti da quando c'è Dolce. Prende distanze da me, una pausa di riflessione, così si avvicina a lei" ha sostenuto Rasha, davanti a Omer, nel tentativo di provocarlo. Elomari, però, non ha apprezzato le parole della donna con la quale è nato un flirt. Così ha commentato: "Non ti sopporto più, sono serio. Non riesco nemmeno a guardarti". Rasha si è allora indispettita a sua volta: "Non puoi prendere sul serio tutto, stavo scherzando. Non hai ragione, capisci sempre quello che vuoi e come vuoi. Mi è passata la voglia di scherzare. Io parlo, tu fai il muro, lo stai facendo da giorni".

La rabbia di Omer nasce dalla vicinanza di Rasha agli altri inquilini con i quali avrebbe parlato male di lui. "Quando c'è mancanza di rispetto non mi va bene, non mi serve più un rapporto del genere", ha commentato con Donatella. Nelle ultime ore, il concorrente avrebbe però tentato di avere un confronto con la sua inquilina, ma lei lo ha rifiutato. "Non mi rompere il ca**o", la risposta di Rasha all'invito a parlare. "Hai scelto il gioco? Ora giochiamo", il commento di Omer.

Omer, dopo la discussione, ha parlato con Dolce di quanto accaduto. "Ha scelto il gioco, vuole andare in finale. Le coppie non vanno insieme in finale, e vuole andare lei. Mi dispiace che l'ho sempre difesa, pur sapendo tutto. Lei non mi sta difendendo, parla alle mie spalle", ha dichiarato. Rimasto da solo in giardino, Omer non ha nascosto la sua rabbia per quanto accaduto. "Lasciatemi stare, il GF crea discussioni belle, di alto livello, ma purtroppo qui non è possibile", ha dichiarato davanti alle telecamere.