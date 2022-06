Diletta Leotta e Giacomo Cavalli, le foto della prima fuga d’amore con la nuova fiamma Sembra che Diletta non sia ancora pronta a raccontare al mondo il suo nuovo amore con Giacomo Cavalli. Non a caso, la conduttrice in partenza per l’isola di Maiorca si aggira in incognito per l’aeroporto di Malpensa.

A cura di Giulia Turco

Diletta Leotta e la sua nuova fiamma Giacomo Cavalli si sono concessi la prima fuga romantica lontana dagli occhi indiscreti del gossip. Hanno scelto Palma di Maiorca, l'isola spagnola che concilia divertimento e spiagge da sogno, per non rinunciare al relax. Sembra che la conduttrice non sia ancora pronta a raccontare al mondo il suo nuovo amore. Vuole andarci con i piedi di piombo, dopo la delusione incassata da Can Yaman e tutto il rumore mediatico che ha generato quella storia. Non a caso, la conduttrice in partenza per l'isola si aggira in incognito per l'aeroporto.

A Palma di Maiorca sul volo low cost

Ha fatto di tutto per non dare nell'occhio la conduttrice siciliana di Dazn: si fatta scortare in aeroporto da un taxi, è scesa con un cappellino Balenciaga e un occhiale da gatta altrettanto griffato. Arrivata al terminal di Malpensa, Diletta ha avvertito il suo compagno di viaggio, premurandosi di fare tutto il percorso di controllo bagagli fino all'imbarco da sola. Poi, finalmente, si è riunita con Giacomo Cavalli, che aveva fatto altrettanto, e senza soffermarsi troppo i due sono saliti sul volo low cost, pronti per la loro avventura da giovani innamorati. Ad attenderli un gruppo di amici del modello, con i quali si sono concessi pranzi e feste sulla spiaggia. Sull'Isola Diletta ha scattato la prima foto in costume della stagione, tra le acque turchesi, ma ancora nessuna foto ufficiale di coppia. Tempo al tempo.

(Diletta Leotta e Giacomo Cavalli, foto Chi).

Chi è Giacomo Cavalli

La coppia è stata pizzicata a inizio maggio per le strade di Milano, ma ancora nessuna prova di un bacio che possa ufficializzarne l’amore. Classe 1993, ha due anni in meno della giornalista sportiva. Modello e imprenditore, è nato e cresciuto a Brescia. Tra le sue passioni c’è la vela, che gli è stata trasmessa dal padre Beppe Cavalli, tra i migliori velisti italiani. “L’amore è imprevedibile, come la vita”, è il motto di Diletta Leotta. Chissà che dietro l'intesa con la sua nuova fiamma non possa celarsi la storia d'amore nella quale ha sempre creduto, e sperato.